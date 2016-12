Peñalver ya retrató a Millán en 2000

La noticia saltó a los medios de comunicación el pasado día 15. La Policía había detenido en La Laguna al entrenador lorquino de atletismo Miguel Ángel Millán Sagrera, exseleccionador nacional de pruebas combinadas y exentrenador de Antonio Peñalver, por presuntos abusos sexuales cometidos contra un deportista menor de edad al que preparaba en Tenerife.

Esta revelación hizo que se tambaleara el atletismo español, pero no sorprendió a Antonio Peñalver, quien cuatro días antes también había declarado a la Policía que cuando era menor de edad sufrió abusos por parte de Millán. Lo hizo para ratificar la denuncia del joven canario, quien pidió al alhameño que apoyara su acusación con el relato de su experiencia, ya que le habían informado de que el murciano podría haber pasado por el mismo trance. «¿Cómo no voy a hacerlo? Es lo menos que puedo hacer», dijo Peñalver, actualmente profesor de la Universidad Católica. «No podía permitir que el denunciante quedara como un mentiroso».

El ex director general de Deportes dijo en su declaración que el daño que hizo Miguel Ángel Millán fue muy grande. «No sé cuántas víctimas seríamos en Alhama, ¿20? ¿30?».

«Fue una etapa muy oscura de mi vida. Gané la medalla de plata en Barcelona, a pesar de mi entrenador»



«Millán se forjó una imagen pública fantástica, pero de puertas para adentro era un infierno»

En una entrevista publicada en 'La Verdad' el 3 de junio de 2000, el decatleta de Alhama andaba preocupado por obtener la marca mínima que le diera el pasaporte para acudir a los Juegos de Sidney. Las lesiones se estaban cebando con él. «Todo viene motivado por una etapa anterior en la que los entrenamientos que realizaba no eran los adecuados», dijo.

A la pregunta de si le pudo el éxito de Barcelona'92, donde ganó la medalla de plata en decatlón, respondió con contundencia: «Aquella fue una etapa muy oscura de mi vida de la que apenas he hablado hasta ahora. Se puede decir que gané la medalla de plata a pesar de mi entrenador».

Peñalver explotó hace 16 años contra Millán. Entonces ya dejó entrever que el técnico lorquino podía tener un lado oscuro. «Afortunadamente, está en Canarias [Millán]. Pero en aquella época la convivencia fue horrible. Tanto, que yo vivía en algo parecido a una secta. Millán se forjó una imagen pública fantástica, pero de puertas para adentro aquello era un infierno. A él solo le interesaban el poder y el control. Nos tenía sometidos», señaló Antonio Peñalver, quien añadió que la medalla de plata que ganó en Barcelona no le hizo feliz del todo.

«Es que la medalla me dejó un sabor agrio porque no estaba disfrutando del atletismo en toda su intensidad. Parecía un robot en lugar de un ser humano. Claro que el podio y la bandera no me los quita nadie, pero no sentí toda la intensidad del momento. Tanto es así que disfruté mucho más del atletismo a nivel personal cuando me separé del que entonces era mi entrenador».

Peñalver necesitó terapia psicológica, que le ayudó a identificar el problema que padecía, según explicó él mismo. Dijo también que le costó un gran esfuerzo salir de aquel túnel. «Hasta entonces yo hacía atletismo por una especie de mandato según el cual no ganar era motivo de vergüenza. Llegué a tener tanto complejo de culpabilidad que me sentía muy inferior a cualquier persona que trabajaba en una fábrica por 15.000 pesetas al mes. Aquello era realmente inhumano. Yo aguanté, pero hubo otros muchos compañeros que no».

Sin entrar en más detalles, Peñalver recordó la etapa de Barcelona'92 como «la más oscura de mi vida, cuando debió ser la más bonita».

Millán llegó a Alhama como profesor al colegio entonces llamado Francisco Franco (hoy Sierra Espuña). Daba clases de Historia y Educación Física. Allí conoció a Peñalver, que tenía en esa época 10 u 11 años de edad. Los abusos que el medallista declaró la semana pasada haber sufrido se prolongaron, supuestamente, durante varios meses y ocurrieron cuando el decatleta tenía entre 13 y 14 años.

Del balonmano al atletismo

Miguel Ángel Millán empezó en el colegio siendo entrenador de balonmano, pero el atletismo se metió por medio robándole toda su atención. De hecho, al poco tiempo, corría el año 1978, fundó el Club Atletismo Alhama.

Si la noticia de la detención la semana pasada del entrenador de Atletismo no pilló por sorpresa a Peñalver, tampoco extrañó en Alhama. «Las autoridades locales, educativas y federativas sabían todo en el año 92», señala Toni López Rubio, residente de siempre en Alhama y exdiscípula del entrenador denunciado en Tenerife por presuntos abusos sexuales.

Miguel Ángel Millán fue puesto en libertad con cargos el jueves de la semana pasada. Millán (66 años), a quien se le retiró el pasaporte, debe presentarse los días 1 y 15 de cada mes en el juzgado de La Laguna (Tenerife) que instruye su caso. El técnico lorquino se negó a declarar ante la Policía y ante la juez mientras permaneció detenido.