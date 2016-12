La casa de las concentraciones en Sierra Espuña

Además de la denuncia de Antonio Peñalver, otros cuatro exdiscípulos de Miguel Ángel Millán relataron otros tantos presuntos abusos por parte de quien fue su entrenador. En las declaraciones de todos ellos se cita una casa de campo que el grupo utilizaba para breves concentraciones, y que se ubica en un paraje conocido como Fuente Blanca, en Sierra Espuña. Se trataba de un inmueble en ruinas que compró con otros dos maestros del colegio, quienes acabaron cediendo la propiedad a Millán. «Al principio dormíamos en tiendas de campaña, y poco a poco entre un obrero que contrató y nosotros mismos fuimos adecentando algo el lugar».

En alguna de aquellas concentraciones en Sierra Espuña, según el relato de Antonio Peñalver, sufrió los abusos. «Intentaba evitarlo, pero siempre había un sitio reservado a su lado. Al final te vencía el sueño y te despertabas con él encima. Yo intentaba no quedarme dormido», relató el medalllista olímpico a 'El País' el domingo pasado. «En el suelo dormíamos sobre esterillas o jarapas uno al lado de otro... Y te despiertas con, con... ¿Qué haces? ¿Gritas? No puedes hacer nada. Al menos, entonces, yo no pude hacer nada. Ni los compañeros».