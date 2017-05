2016, el año de Cristina, de Aurea, de Gloria, de Eva, de Patty y de Laura

'Cristina Gómez logra el prestigioso French Junior Open', 'Cristina Gómez gana la Copa de España absoluta', 'Cristina Gómez sube a lo más alto del podio en el Campeonato de España sub 19, éxito que también logró como sub 11, sub 15 y sub 17'. Estos son algunos titulares que se han podido leer este año en las páginas deportivas de la prensa regional y nacional. ¿Quién es Cristina Gómez? La gran esperanza del squash español. Y es de San Pedro del Pinatar.

Cristina, como Aurea Ruiz, Gloria Rodríguez, Eva Navarro, Laura Gil y Patty Llaguno, entre otras, destacan en sus respectivas disciplinas y dan validez a esas estadísticas que hablan del poder cada vez mayor de las mujeres en el deporte. Esta tendencia ha quedado reflejada en el medallero de España en los dos últimos Juegos Olímpicos.

Ocurrió en Londres 2012 y la historia se ha repetido este año en Río. Las deportistas españolas ganaron más medallas que los hombres. En la capital inglesa fueron 11 de 17 y en Brasil 9 de 17. En la última Olimpiada triunfaron Mireia Belmonte (doblete en natación), Maialen Chourraut (piragüismo), Carolina Marín (bádminton), Ruth Beitia (atletismo), Eva Calvo (taekwondo), las selecciones de baloncesto y gimnasia rítmica, la primera con la murciana Laura Gil en sus filas, y Lydia Valentín (halterofilia).

La presencia cada vez mayor de la mujer también se refleja en el listado de deportistas de alto rendimiento aprobado este año por la Dirección General de Deportes. 39 mujeres se han beneficiado, más que nunca. Las ayudas económicas específicas ya presentadas por el Gobierno regional para deportistas de alto rendimiento cuentan con un presupuesto de 116.000 euros, recuperado tras no convocarse desde 2011. Este apoyo conlleva aportaciones individuales de hasta 5.000 euros. Las 39 deportistas distinguidas no reciben aportación económica alguna, pero sí pueden solicitar becas, que no tienen garantizadas por el hecho de tener su catalogación.

Las deportistas murcianas agradecen el interés del Gobierno regional, pero hay quien lo ve insuficiente y busca su oportunidad fuera de la Región. Es el caso de la referida Cristina Gómez, quien tiene una beca y estudia y se prepara en la Residencia Blume de Madrid. La jugadora de squash reclama más recursos para un deporte que le apasiona.

Su progresión no ha pasado desapercibida para los técnicos de la Federación Española, que la han incorporado a la selección. Para acceder a un palmarés como el suyo hay que tener calidad y prepararse a conciencia. «Yo entreno unas dos horas todos los días, incluidos los domingos, y cuando se aproxima un campeonato aprieto en la preparación».

A Cristina le gustaría en un futuro dedicarse profesionalmente a este deporte, aunque es consciente de las limitaciones, tanto presupuestarias como deportivas. Al no ser un deporte olímpico, las posibilidades para encontrar financiación son menores que en otras modalidades. El coste de los desplazamientos corre por cuenta del deportista, lo que hace difícil la progresión de esta especialidad en España.

Referentes femeninos

«Las niñas deben soñar con ser como nosotras, no como Messi o Cristiano Ronaldo»

Verónica Boquete, la mejor futbolista española, que juega desde julio en el París Saint-Germain (PSG), ha pedido en más de una ocasión que se creen referentes femeninos para las chicas que quieran ser futbolistas. «Las niñas deben soñar ser como nosotras, no como Messi o Cristiano».

Eva Navarro va camino de lograrlo. La joven futbolista yeclana se convirtió el pasado octubre en la primera murciana que consigue una medalla (bronce) en un Campeonato del Mundo de la categoría sub 17. Navarro milita en el Sporting Argel de Alicante, con el que compite en la Segunda División femenina.

Cuando ella es la que manda

Otro Mundial para la cartagenera Patty Llaguno

Quien sí es toda una celebridad en su disciplina es Patty Llaguno, la jugadora de pádel cartagenero, esa para quien el momento más dulce es cuando se da el primer baño en el mar en La Manga, el 1 de enero.

El pasado 21 de noviembre se proclamó, de nuevo, campeona del mundo como integrante de la selección española que participó en el Mundial celebrado en la localidad portuguesa de Cascais. En la final derrotó a Argentina. Llaguno, quien ya conquistó el título universal hace dos años en Palma de Mallorca, formó parte del equipo español junto a Elisabeth Amatriain, su habitual compañera; Marta Marrero, Lucía Sainz, Alejandra Salazar, Triay y las hermanas María José y María Pilar Sánchez Alayeto.

Una bala en Mallorca

De Torre Pacheco a

subir tres veces al podio

Pero entre el Campeonato de España de Cristina Gómez y el Mundial de Patty Llaguno otras murcianas han despuntado en este 2016. Así, octubre fue el mes de Gloria Rodríguez. La ciclista de Torre Pacheco, una de las más sobresalientes en la pista a nivel nacional, se colgó la medalla de oro en persecución y la de plata en la prueba de puntuación en el Campeonato de España. Fue en el velódromo Palma Arena de Mallorca, escenario en el que Gloria volvió al podio, en esta tercera vez acompañada de Cecilia Sopeña, Irene Méndez y Pilar Núñez. Obtuvieron la medalla de plata por equipos en la prueba de persecución femenina.

Este cuarteto, en el que Cecilia, Irene y Pilar debutaban en una competición de alto nivel, consiguió una medalla histórica para el ciclismo murciano, puesto que fue la primera vez que se logró por equipos en esta disciplina.

Una medalla histórica

Laura Gil coge el testigo de Antonio Peñalver

Histórica fue también la medalla de plata que se colgó Laura Gil en los Juegos de Río de Janeiro. La jugadora de baloncesto murciana tuvo «una experiencia increíble» el pasado 22 de agosto en la final ante Estados Unidos. Ese día cumplió un sueño en un partido que «era para disfrutarlo».

El deporte femenino murciano logró otro éxito para recordar el 20 de marzo. Aurea Ruiz, ciclista de Torreagüera, se convirtió en la primera mujer que subió al podio en el prestigioso Open de España de bicicleta de montaña. La murciana fue tercera en la 'crono' que se disputó en un circuito casi impracticable por el barro acumulado.

Amanda Cano es otra atleta solvente. La marchadora de Abarán, en la filas del UCAM, también es fija en la lista de deportistas destacadas. Otra pionera en lo suyo es Estela Cardoso, campeona de España de billar a tres bandas, algo que nadie había logrado antes.

«Queremos que nuestro deporte en la Región siga creciendo, prestando especial atención a nuestro deporte base, así como a nuestros deportistas de alto rendimiento, aquellos federados no profesionales que han acreditado unos resultados destacados en competiciones nacionales e internacionales», dijo la consejera de Cultura y portavoz regional, Noelia Arroyo, el pasado mes de junio.

Los números y los millones solo representan estadísticas. En cambio, Cristina Gómez, Aurea Ruiz, Gloria Rodríguez, Eva Navarro, Laura Gil, Patty Llaguno, y hace apenas una semana el equipo Rítmica Santomera, que ganó la medalla de plata en el Nacional de gimnasia rítmica de conjuntos celebrado en el Palacio de los Deportes de Murcia, son los mejores ejemplos de que el deporte femenino está en un momento clave.