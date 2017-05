Diez años de buen juego

Decía Carlos Gardel en el tango 'Volver' grabado en 1935, «que 20 años no son nada..». Pero en el mundo del golf diez ediciones consecutivas, son mucho. Diez años de pruebas que además arrancaron en el inicio de una dura y prolongada crisis económica. Diez competiciones del Torneo de 'La Verdad' - La Manga Club que han sobrevivido a una década compleja.

En este tiempo hemos aprendido todos; organización y jugadores. Y afortunadamente para el golf -como deporte-, ambas partes hemos primado y apreciado, respectivamente, el valor con el que nació la prueba. La máxima de apostar, por encima de todo, porque el buen juego se premie sencillamente con más golf. Una seña de identidad impresa en el Torneo de LV-LMC que se aleja de parafernalias, adornos o de incentivos superfluos.

Es imposible hablar de nuevo de esta competición sin nombrar a una de sus impulsoras: Idoia Carrillo, la Relaciones Públicas de La Manga Club (LMC) y, uno de los ejes sobre los que pivota la prueba. No ha estado sola en el empeño de hacer de la competición una referencia no solo regional sino nacional. Tanto en los años de Pedro Batista y Gary Silcock como directores de golf del complejo, como desde la incorporación en el cargo de Eduardo Ruiz (abril de 2015), todo el engranaje de La Manga Club se ha puesto a disposición de la competición. Difícil enumerar a todo el personal que ha sido apoyo del torneo durante este tiempo; ya sea desde la administración de golf, el 'caddie master' o el departamento de mantenimiento. Aunque también es imposible no mencionar a José Antonio Hernández Cañadas, el presidente del Comité de Competición de LMC, quien como elegante presentador de cada una de las entregas de premios del evento, ha dirigido el devenir de las mismas a lo largo del tiempo, con exquisita profesionalidad, conocimiento y una autoridad, no exenta de amabilidad y sentido del humor.

Gracias a todos

La prueba ha contado durante estos diez años de fieles jugadores murcianos y de foráneas incorporaciones que han servido de altavoz en sus respectivas comunidades del alto nivel de la prueba, como no podía de ser de otra manera, si se suma al medio de comunicación escrito de mayor lectura e influencia de la Región, con el complejo murciano más laureado en toda Europa. Ya sea porque las páginas de golf de los viernes de 'La Verdad' son una referencia informativa para muchos, porque el campo Sur es un campazo o porque el avituallamiento y cóctel posterior contienen bocados exquisitos. El caso es que, año tras año, la prueba vuelve a concentrar a un buen número de jugadores ávidos de disfrutar de este 'diabólico' deporte. Y de nuevo en esta edición, uno de esos habituales golfistas de la competición declararía en voz alta: «Este torneo es como una caja de bombones y cada bombón una grata experiencia de la que disfrutar». Y es que el campo Sur engancha, aunque también ha 'cambiado', adaptándose a los tiempos. Desde principios de 2017 ha renovado toda su señalética -él y sus hermanos campo Norte y Oeste-, «y estamos trabajando para que en 12 o 18 meses estemos en condiciones de estar entre los mejores», destacaría Eduardo Ruiz en sus palabras de apertura del acto de entrega de premios a los jugadores, a los que les dio las gracias porque «sin vosotros esto no sería posible». Ruiz amplió los agradecimientos a los patrocinadores implicados y «por supuesto a 'La Verdad' por renovar nuestra amistad». En la misma línea intervino Pachi Larrosa, el representante en el cato de La Verdad Multimedia. Larrosa destacó el apoyo recibido este año por Teodoro Arnaldos (Eco Natura), Anne Marie López y Daniel Gosalbez (Terra Fecundis) y José Miguel Cruz (Jaguar Land Rover), además de la inestimable colaboración de las marcas Beefeater y Café Pérez Campos y de Decathlon Cartagena. En el camino de las 10 ediciones otros tantos comprometidos patrocinios de la mano de Suzuki Motors, Tecón, Clínica de Aparato Digestivo Alfonso de la Torre, Balneario de Leana o BAL Partnes que ayudaron también a hacer grande esta competición.

La prueba de la fidelidad

Cada año hay nuevas 'pequeñas' historias en el campo a lo largo de las cinco horas de juego. El golfista Ángel Escudero (quien fuera en 2008 el primer campeón de este torneo) avisa de que ha vuelto a retomar los palos, mientras que Heidi Wiss deja claro que ella lo ha hecho «para jugar expresamente esta prueba», tras tiempo sin pisar un torneo oficial. Es el caso de Álvaro Bajo que se acaba de reenganchar al mundo 'amateur' con esta edición de LV-LMC. Al otro lado del campo la amistad entre Joaquín Javaloyes y Sergio Castillón les ha hecho jugarse una pequeña cantidad de dinero (ganó Javaloyes), mientras que otros tantos fieles golfistas disfrutan también de nuevos y viejos amigos durante la prueba. Ginés Sarria López del Castillo echa de menos a uno; Enrique Pérez de los Cobos. Un incondicional de la prueba. Enrique vino y sacó su tarjeta, pero una llamada le puso en antecedentes de una lamentable pérdida en el seno familiar, que le hizo volverse raudo a Murcia. Y si se le echó de menos. Como a Remedios Viviente que está en el dique seco tras su operación de rodilla. La flamante campeona 'scratch' de cuatro ediciones, tres de ellas consecutivas (2014, 2015 y 2016), lamentó no poder intentar revalidar título. Los que estaban más que contentos eran Ian McMeekin, ganador del coche Jaguar que podrá disfrutar durante todo un fin de semana y, el murciano Juan Martínez, el ganador de la foto dedicada de Sergio García. Todo un tesoro para él. A todos ellos, un enorme gracias, desde la organización del Torneo de La Verdad - La Manga Club.

LOS PATROCINADORES

ECONATURA TIGER TURF. «Es una satisfacción poder colaborar en este evento deportivo. Estar con los amigos y con gente de otros años. Siempre nos guardamos esta fecha para estar aquí, porque es un día espectacular que merece la pena vivir; y porque Econatura como empresa murciana de ámbito internacional, líderes en el sector del césped artificial, quiere dar lo que recibimos».

PREMIERCAR JAGUAR LAND ROVER. Desde julio de 2016 en el concesionario Premiercar pueden encontrarse conjuntamente las fiables marcas de Jaguar y Land Rover. «Nos hemos fusionado y estamos en plena comercialización del nuevo Discovery y, dentro de poco, inmersos con el lanzamiento del nuevo Velar. Un modelo muy impactante. Invito a todos nuestros amigos golfistas a probarlo. Reúne los valores que ellos tan bien conocen». Cruz cuidará a quien se identifique como jugador de golf.

TERRA FECUNDIS. «Somos una empresa murciana joven pero que desde hace años colabora en eventos deportivos a nivel de la Región de Murcia, como es el caso del torneo de golf La Verdad - La Manga Club, y a nivel nacional, con asociaciones de perfil social. Siempre que podamos repetiremos la experiencia magnífica de estar aquí». Terra Fecundis es una empresa de trabajo temporal con servicio jurídico, envío de dinero y compra de billetes.