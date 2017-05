Miras: «Necesitamos más Xu Genbaos en Murcia»

El presidente y dueño del Lorca, el empresario chino Xu Genbao, acaparó elogios por su ascenso a Segunda División en la recepción que el presidente murciano, Fernando López Miras, hizo este lunes al equipo, en la que dijo que son precisas más personas como aquél en la región.

Miras no ocultó su "ilusión de lorquino y seguidor del equipo desde que estaban al frente Luis Giménez y Manolo Molina" y habló de "orgullo" y "una mayor responsabilidad" al competir a partir de la próxima temporada en la Liga de Fútbol Profesional.

"Necesitamos empresarios y emprendedores que también llegando desde fuera contribuyan al crecimiento de esta región. Necesitamos más Xu Genbaos en Murcia", manifestó.

También valoró el papel del entrenador del equipo, David Vidal, y deseó que "esté mucho tiempo" en el club.

"Hemos tenido que luchar más que los demás para conseguir este objetivo, pues hay que tener en cuenta que los futbolistas viven en Murcia, entrenan en San Pedro del Pinatar y juegan en Lorca", comentó el técnico del ascenso, David Vidal.

"He sabido llevar al grupo por el camino del triunfo y saber motivarlos", dijo Vidal.

Sobre su futuro, el veterano técnico gallego, de 66 años y que llegó al Lorca hace un mes y medio, con el objetivo que finalmente ha alcanzado, ha apuntó: "Tengo un año más de contrato y me gustaría seguir aquí, pues me encuentro muy a gusto en el Lorca y también me gustaría que contasen conmigo al confeccionar la plantilla".

"Creo que me pueden quedar cuatro o cinco años más como entrenador de fútbol, pues los que corren son los jugadores y los técnicos somos profesores de táctica y estrategia; y debemos acertar con los cambios", añadió.

También apuntó que considera que "hay que fichar a varios jugadores de alto nivel y reforzar el equipo de cara a la próxima temporada".

Sobre Genbao, dijo que "se le ve contento y se ha portado bien. Él también da charlas a los futbolistas y trabaja la psicología".