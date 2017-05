Unai Emery: «Esperemos que el Lorca dé el paso definitivo contra el Albacete»

Casi doce años. Es el tiempo que la ciudad de Lorca no ve a uno de sus equipos ascender a Segunda División. El último en conseguirlo fue el Lorca Deportiva, un conjunto dirigido por un joven Unai Emery. Fue su primera experiencia en los banquillos antes de convertirse en uno de los mejores técnicos del planeta. Actualmente dirige al todopoderoso Paris Saint-Germain aunque, desde la capital francesa, «sigue la actualidad deportiva de Lorca por todo lo que vivió allí y por los momentos difíciles que ha pasado el fútbol en la ciudad durante los últimos años», asegura su hermano Igor.

A pesar de estar «inmerso en una semana importante», porque su equipo, el PSG, juega hoy la final de la Copa de Francia ante el Angers, Emery adelanta a 'La Verdad' dos de sus deseos para este fin de semana a parte de alzarse con el título francés. Uno de ellos es que «el Lorca dé el paso definitivo contra el Albacete» para estar la temporada que viene en Segunda División. El otro tiene que ver con el equipo donde empezó a escribir su historia: «Esperemos que el Lorca Deportiva remonte al Betis B» en los 'playoff' de ascenso a Segunda B.

Precisamente, fue en el Lorca Deportiva donde el 'catedrático' dio sus primeros pasos como entrenador y consiguió el ascenso a la categoría de plata. En 2003, el de Hondarribia llegaba como futbolista al conjunto de la Ciudad del Sol tras pasar por la Real Sociedad, Toledo, Rácing de Ferrol y Leganés. Pero solo se calzó las botas durante una temporada y media por culpa de una lesión de rodilla, que paradójicamente le abrió la puerta del banquillo blanquiazul en enero de 2005. «Estábamos en una situación complicada y salió la oportunidad de Unai», asegura el exdirector deportivo del Lorca Deportiva, Pedro Reverte.

«Baños me dio la autorización para ponerlo de entrenador»

A mitad de temporada las cosas no iban como se esperaban en el club. El Lorca Deportiva estaba a 11 puntos del 'playoff' y la directiva tomó la decisión de cesar al técnico Quique Yagüe y apostar por Emery. «Llevábamos tiempo madurando la decisión. Unai cumplía el perfil, tenía personalidad y el presidente Antonio Baños me dio la autorización para ofrecerle el puesto de entrenador. Había que ser valientes», manifiesta Reverte, quién apostilla que «le pilló por sorpresa la decisión y no dio una contestación de primeras». «Fue al tercer día cuando me contestó que quería afrontar el reto», añade.

Para muchos fue una sorpresa, no para el vestuario. «Se sabía que Emery nos iba a dirigir», admite Jorge Perona, uno de los goleadores en el partido de Irún que dio el ascenso a Segunda al Lorca Deportiva.

La confianza y el cambio de dinámica

El técnico vasco tenía la confianza de su presidente y del director deportivo aunque fue «listo y se metió a Baños aún más en el bolsillo poniendo a dos delanteros que era lo que más le gustaba», comenta un Perona que también indica que «aunque todos tuvieramos confianza con él al ser compañero nuestro, teníamos claro que había marcado una línea que no podíamos sobrepasar».

«Unai se centraba en el tema analítico de nuestro equipo y del rival, pero sobre todo de nosotros», confiesa Perona.

A partir de ahí, el 'efecto Emery' fue dando sus resultados hasta conseguir un objetivo que parecía inalcanzable a mitad de temporada: los 'playoff'.

Ascenso «histórico»

Finalmente, los blanquiazules acabaron la temporada regular en la cuarta posición que daba acceso a la promoción a Segunda División. Allí, primero eliminaron al Alicante y después al Real Unión de Irún. Contra los vascos perdieron en el Artés Carrasco (1-2) y en el Stadium Gal le dieron la vuelta al marcador, en la prórroga (1-3). «Tuvimos suerte. Huegún estaba lesionado, Iñaki Bea expulsado en el minuto 91 y todos los jugadores estabamos acalambrados» recuerda Perona, que califica el gol del ascenso de Ramos, en el minuto 111, desde el centro del campo, como «mágico».

El Lorca Deportiva subió a Segunda de la mano de Emery en Irún, algo «histórico» para aquel equipo que llenó de alegría a miles de lorquinos que festejaron el hito en la plaza del Óvalo. Han pasado casi doce años de aquello, queda lejano, pero hoy puede ocurrir lo mismo en el Artés Carrasco aunque, esta vez, el que puede subir es el Lorca FC y el entrenador es David Vidal.