Derrota y despedida entre aplausos

Los quinientos aficionados que se acercaron este domingo por el Municipal La Hoya para ver el último partido de la temporada del Jumilla en casa se llevaron un disgusto. Aún así, y a pesar de la derrota ante el Marbella, estos aficionados supieron reconocer el esfuerzo de unos jugadores que les hicieron soñar durante toda la primera vuelta, y a los que despidieron con un aplauso. Y eso que llevan ya diez jornadas sin ganar.

0 Jumilla Seral, Albiol (Romero, 60), Robles (Terol, 70), Neftalí, Verdú, Manolo (Borja, 70), Julio de Dios, Morgado, Chirri, Fran Moreno e Ismael.

1 Marbella Berna, Marcos, Carlos Julio, Michele, Nico, Lolo, Asiel, Damián, Oyoke (Danilo, 85), Joseba (Tiri, 89)y Luis (Neva, 82). Chirri, expulsando a este último por doble amarilla. También amonestó al visitante Asiel. Gol: 0-1, Nico del Monte, minuto 67. Incidencias: Último partido del curso en el Municipal La Hoya, ante 500 espectadores.

Casi nada había en juego en este encuentro, al margen de la culminación de la permanencia por parte vinícola. Pero los de Pichi Lucas querían gustar en su despedida y empezaron con ímpetu. Pablo Morgado mandó fuera una ocasión clarísima cuando estaba solo frente a Bernabé, y acto seguido Ismael estuvo a punto de conectar en boca de gol un buen centro de Verdú. El arranque local fue generoso, no obstante el ritmo del partido no tardó en bajar.

Conforme corría el reloj se iba durmiendo el encuentro, que dejó escasas ocasiones entre dos equipos que apenas se jugaban nada, y al que puso emoción la expulsión de Chirri, que a un minuto del intermedio vio su segunda tarjeta amarilla. El extremo blanquiazul venía manteniendo un pique con Oyoke, y vio dos cartulinas en apenas quince minutos, la segunda de ellas un tanto rigurosa. De esa opinión se mostraba la grada, que recibió al colegiado con una sonora reprimenda.

Balanza desnivelada

Con la balanza desnivelada a favor de los marbellíes se reanudó la contienda. Pero no fue excusa para los jugadores locales, que buscaron el arco rival con más empeño que con once. Fran Moreno, el más incisivo de los vinícolas, intentó culminar de tacón otra clara ocasión tras una buena jugada colectiva, pero el disparo no cogió puerta.

El Marbella se siente cómodo al contragolpe, pero dada su superioridad numérica salió a buscar el partido. El equipo de Fael se estiró, y acabó encontrando el gol en un centro lateral que remató Nico del Monte de cabeza, que se impuso con autoridad en el salto para batir a Seral.

Quedaban poco más de veinte minutos, y con todo perdido el Jumilla se lanzó al ataque. Pichi Lucas metió a Terol por un central, y a un extremo por un lateral (Romero por Albiol), y aunque lo intentaron con raza, con un Julio de Dios en la medular que se tuvo que multiplicar, no se pudo premiar a la afición en lo que a buen seguro ha sido la despedida de varios jugadores. Y quién sabe si también de Pichi Lucas, que en rueda de prensa no confirmó si se va o se queda, emplazando dicha conversación para el final de temporada. Ya solo queda una última etapa en Jaén, en la que los vinícolas buscarán cortar su mala racha y tratar de cerrar de buena manera esta larguísima campaña.

La temporada acaba para el Jumilla el próximo domingo en el campo del Jaén.