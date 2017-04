El Jumilla sesteó y despertó tarde

Nueva derrota del Jumilla en un partido soporífero y con unos primeros cuarenta y cinco minutos para olvidar. El equipo de Pichi Lucas no pudo empezar con peor pie, con los dos goles tempraneros del conjunto gaditano, que vino a Jumilla a por el billete para conseguir la permanencia y que finalmente se llevó el asalto. El tanto inicial del San Fernando llegó en el minuto cinco de partido, tras una buena jugada individual de Francis, al que le llovió un balón en la banda derecha. Con descaro, dribló a dos defensas vinícolas dentro del área para finalmente, y con un buen zurdazo, poner el balón en la escuadra de la portería vinícola que en este caso defendió el guardameta suplente Javi Seral.

el partido 1 Jumilla Seral, Albiol (Manolo, min. 45), Juanje, Neftali, Robles (Terol, min. 75), De Dios, Chirri, Fran Moreno, Ismael Garcia, Quaye (Álvaro Romero, min. 45) y Morgado.

2 San Fernando De la Cruz, Regino, Luque, Castillo, Garcia, Lolo Garrido, Bruno Herrero, Galindo (Gerrit, min. 60), Espinar (Trujillo, min. 88), Carralero (Zelu, min. 77) y Francis. goles 0-1, Francis, min. 5. 0-2, Carralero, min. 8. 1-2, Chirri, min. 55. árbitro Subirats Matamoros (C. Catalán). Amarillas para Rubén, Galindo, Luque y Francis.

Tan solo tres minutos después y sin tiempo para que los hombres de Pichi Lucas asimilaran el gol encajado, fue Carralero el que solo tuvo que empujarla para anotar el 0-2, tras un buen centro desde la derecha de Espinar, que no llegó a rematar en primera instancia Galindo. Estos dos tantos dejaron a los vinícolas sobre la lona, mientras que el San Fernando dio un paso atrás y posicionó bien su defensa. El ataque jumillano, que se volcó a la banda derecha por donde Chirri lo intentaba una y otra vez, se chocó contra un muro. Además, los andaluces salían bien a la contra, mientras la grada jumillana se vio aliviada ya que el marcador pudo ser más abultado durante la primera mitad. Pero el gol no llegó por ninguno de los bandos y con el 0-2 en el luminoso, el encuentro se fue al descanso.

Reapareció la esperanza

Antes de que diera comienzo la segunda mitad, Pichi Lucas realizó un doble cambio, dando entrada a Manolo y Álvaro Romero por Quaye y Sergio Albiol, que no tuvo una de sus mejores tardes desde que milita en las filas vinícolas. Las incorporaciones y el tiempo de refresco dieron sus frutos en la segunda mitad, en la que solo se vio a un equipo sobre el perfecto tapete del Municipal la Hoya. Tanto es así que la afición jumillana comenzó a creer en la remontada, más aún cuando en el minuto diez de la segunda parte, Chirri, que no se cansó de hacer internadas en todo el encuentro, controló solo un buen balón por banda izquierda, condujo hacía el pico del área y desde fuera de la línea de cal lanzó un buen derechazo, no muy potente, pero si bien colocado al palo más lejano al portero visitante Salva de la Cruz. El guardameta del San Fernando llegó a tocar el esférico, pero no logró despejarlo para así recortar diferencias, anotando el 1-2 un Jumilla que quería empatar.

Tras el tanto de Chirri, siguieron llegando ocasiones para los dos equipos, con centros de Chirri y Álvaro Romero por parte del equipo de Pichi Lucas. También el centro del campo de los locales se mostró solido en el segundo tiempo, con Manolo y Julio de Dios haciendo de pegamento y filtrando balones para conseguir literalmente embotellar al San Fernando, que empezó a temer por su victoria. Pero a pesar de todo, el empate no llegó y los tres puntos se fueron para tierras gaditanas. El Jumilla, recuperado anímicamente, volvió a quedarse sin sumar.