Chumbi se lesiona para más de seis meses

David Vidal ha llegado con buen pie al Lorca FC en lo que se refiere a resultados, con una importante victoria ante el Recreativo de Huelva. Donde no ha tenido suerte es con las lesiones, ya son dos los jugadores que ha perdido, uno de ellos para toda la temporada. Primero fue Carlos Martínez el que se lesionó ante el Linense, ya se perdió el último partido y posiblemente el siguiente en Linares. El lunes le tocó el turno a Chumbi, que no pudo terminar el entrenamiento, por un golpe en la rodilla. Todo estaba en el aire a falta de una revisión médica.

Al final se cumplieron los peores pronósticos una vez examinado por el médico, el delantero tiene ligamentos cruzados, la peor lesión para un deportista. El jugador aguileño se pierde lo que resta de temporada y estará de baja más de seis meses. Chimbi deja al equipo en un momento donde se está decidiendo el primer puesto, a falta de cuatro partidos para que termine la Liga regular y con Playoff a la vuelta de la esquina. Se une al también lesionado Manu Onwu, jugador con la misma lesión y una recuperación que será similar. Chumbi lleva marcados 15 goles, mientras que Onwu ha logrado 8. Entre los dos han marcado la mitad de los que lleva el equipo.

El Lorca se queda muy mermado en ataque, ahora no cuenta con ningún delantero centro después de perder a sus dos jugadores. Manu Apeh, del filial es la única alternativa por el momento para el partido de sábado ante el Linares. David Vidal también cuenta con Dani Ojeda, que tras su llegada en el mercado de invierno ha marcado cuatro goles. Paco Zaragoza tenía previsto hacer un fichaje, el que le permitía el reglamento por la lesión de Manu Onwu, pero ahora tiene la posibilidad de incorporar a dos delanteros para afrontar lo que queda de temporada con garantías de éxito.

El abanico de jugadores no es grande, pero los ofrecimientos son muchos, aunque la mayoría no entran en los planes del club. Es posible que uno de ellos pueda estar antes del fin de semana. Uno de los que puede llegar es Manel Martínez, ahora en las filas del Llagostera, equipo del Grupo III de Segunda B. En el equipo gerundense, que ya no se juega nada, ha marcado 14 goles. Manel es hijo de Manolo, jugador que jugó en el Real Murcia y Barcelona. El jugador está encantado con su llegada al Lorca para lo que resta de temporada.

Otra posibilidad es la de Iván Aguilar, delantero de la plantilla del Recreativo de Huelva. El pasado domingo jugó en Lorca con su equipo y fue uno de los destacados. Esta temporada no ha marcado muchos goles, tan solo cinco, pero tiene un perfil que le puede venir bien al equipo de Xu Genbao. El jugador malagueño defendió los colores del UCAM Murcia cedido por el Nástic de Tarragona. También se sondean jugadores de Segunda División y del grupo primero y segundo de Segunda B.