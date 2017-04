David Vidal: «Lo lógico es que ascendamos»

David Vidal ha mostrado este lunes su ambición que quiere transmitir a la plantilla del Lorca en su pelea por el ascenso a LaLiga 123 de fútbol, pues con esa plantilla en el club murciano ese objetivo "no se puede escapar".

fotos David Vidal dirige su primer entrenamiento con el Lorca

El técnico ficha para lo que resta de temporada, pero confía en prorrogar el vínculo con el Lorca: "Normalmente me llamaban para salvar equipos, como pasó en el Real Murcia, y luego lo subimos a Primera. Sobre si seguiré o no, yo creo que sí, pues lo lógico es que ascendamos, pero también quieren hacerlo los demás, como el Cartagena, el Marbella y el Villanovense. No obstante, con la plantilla que tenemos, no se nos puede escapar".

Además, dijo que ha encontró a los jugadores "regular de ánimo" y que trabajará para transmitirles su "ilusión".

El veterano técnico gallego, de 66 años, fue presentado como entrenador del conjunto lorquino después de que ayer se anunciara su contratación para sustituir a Julio Algar.

Este lunes dirigió su primer entrenamiento al frente a la nave blanquiazul y luego habló en público junto al presidente de la entidad, Joaquín Romeu, y al director deportivo, Francisco Zaragoza.

"Vengo con una gran ilusión y eso es lo primordial para todo en la vida. Luego tengo mis conocimientos del juego y se me deja una plantilla con 21 o 22 jugadores para sacar los 11 y puedo escoger a los idóneos para jugar cada semana. He estado con los futbolistas dos horas y media en el terreno de juego y estoy mucho más que satisfecho y creyendo que vamos a conseguir el objetivo", comentó.

El de Portosín, quien acumula una amplia experiencia en los banquillos del Cádiz, el Logroñés, el Rayo Vallecano, el Villarreal, el Hércules, el Compostela, el Real Murcia, el Las Palmas, el Lleida, el Elche, el Albacete, el Xerez y el Guadalajara, ha encontrado a los jugadores "regular de ánimo" tras la derrota encajada ayer por 2-0 en el campo de la Balompética Linense.

"Hace dos meses y medio estuve viendo el encuentro que el Lorca disputó en San Fernando y jugó muy bien. Ayer, sin embargo, el equipo estuvo bastante pesado y ahora estoy aquí para intentar reconducirlo haciendo que juegue más rápido, tenga más el balón y marque goles", declaró.

También indicó que "lo más importante es que los jugadores recuperen la moral tras el mazazo de perder ese partido" y después "coger el primer puesto, pues hay plantilla para ello".

Vidal es consciente de que "el objetivo es ascender a Segunda" y señaló que "la plantilla es buena y se está recuperando".

"Espero que el domingo los chicos salten al campo con toda la ilusión del mundo a ganar al Recreativo de Huelva. Tenemos que ganar los partidos que nos quedan y para ello hay que estar al 100 % en cada entrenamiento, pues se juega como se entrena y hay que trabajar con la máxima intensidad durante toda la semana para la hora y media que dura el partido de cada jornada", afirmó.