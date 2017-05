Arranca la etapa Valverde

Ya es oficial. Aunque era un secreto a voces desde hace semanas, todo el barcelonismo tenía el lunes 29 de mayo marcado en rojo para escuchar de la propia boca del presidente Josep María Bartomeu que Ernesto Valverde ocupa desde ya el puesto de Luis Enrique en el banquillo del FC Barcelona.

Tras una jornada maratoniana, el máximo responsable de la entidad azulgrana anunciaba pasadas las 19.00 horas que el ex del Athletic firma por las dos próximas temporadas y una más opcional con el complicado reto de superar la notable etapa de Luis Enrique en la que se lograron nueve de los 13 títulos disputados.

«Con el nuevo entrenador abrimos una nueva época. Es una propuesta de Robert Fernández y el nuevo entrenador será Ernesto Valverde. Ya he hablado con Valverde y está muy ilusionado. Está muy contento y llega en el momento adecuado. Llegará el miércoles por la tarde al club. Entrenar al Barcelona es un reto apasionante”, explicaba el presidente del Barça.

Es el segundo entrenador del Barcelona en la etapa de Bartomeu como presidente, pues desde su llegada, hace ya tres años, sólo Luis Enrique había ocupado el banquillo. Para Valverde, el Barcelona será el quinto equipo de la Liga española al que entrena tras dirigir al Athletic de Bilbao (en dos etapas distintas), Villarreal, Valencia y el vecino Espanyol, durante dos campañas. Más allá de nuestras fronteras ha ocupado el banquillo del Olympiacos griego, donde ha cosechado sus mayores logros (tres Ligas y dos copas).

«Tiene capacidad, criterio y conocimiento, amante del fútbol base y tiene una filosofía como el del Barça. Tiene una alta capacidad de trabajo y un apasionado de las nuevas tecnologías. Tiene perfil Barça y el concepto de la pelota que tenemos nosotros. Pero también buscábamos alguien dispuesto a trabajar y que le guste el fútbol base», apuntó Bartomeu. Valverde llega con un segundo entrenador, Jon Aspiazu, así como con un preparador físico, José Antonio Polanco.

Pese a ser el día del cambio, Luis Enrique estuvo muy presente en la actualidad azulgrana por la cantidad de mensajes que las estrellas del vestuario le dejaron en sus distintas redes sociales. Desde Messi a Luis Suárez o Neymar, pasando incluso por ex como Dani Alves, todos quisieron desearle la mejor de las suertes al técnico asturiano.

También Bartomeu tuvo palabras para él. «Queremos agradecer a Luis Enrique. Ha sido un entrenador que ha dado una gran aportación. Se va un gran entrenador y un gran barcelonesa. Siempre tendrá las puertas abiertas», explicó.

La jornada fue intensa y era mucho lo que abordar. Desde las 12:00 horas estuvo reunida la Comisión Técnica para más tarde sentarse a la mesa la Junta Directiva hasta la comparecencia de Bartomeu. El club fue, desde bien pronto, dando oficialidad a todo aquello que ya tenía cerrado. Puro formalismo. Cronológicamente, fue el anuncio de la nueva camiseta, con cambio de patrocinado incluido, lo primero en conocerse. Más tarde se sabría que la entidad catalana ataba a Ter Stegen hasta 2022 con una ampliación y mejora de contrato, así como de una subida de su cláusula hasta cifras mareantes, 180 millones de euros.

En la rueda de prensa, Bartomeu abordó otros dos temas extra deportivos, la decisión del Tribunal Supremo sobre la acción de responsabilidad, así como el procedimiento abierto al ex presidente Sandro Rosell. «El club no va a recurrir sobre la acción de responsabilidad. He pedido que todos los esfuerzos se hagan por conseguir los retos y, con respecto a lo del señor Rosell, quiero decir que el Barça no es parte de este procedimiento contra Sandro Rosell. Afecta a la imagen del club porque se le menciona como ex presidente del club. Si se demuestra que se benefició del Barcelona actuaremos en consecuencia. Si se confirma alguno de los temas, nos presentaremos como parte afectada», sentenció.