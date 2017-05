Míchel: «El Madrid siempre es favorito, pero la final de la Champions será muy pareja»

Acabada la Liga, ganada precisamente por el Real Madrid en La Rosaleda ante su Málaga, Míchel trata de desconectar de su labor de técnico por unos días, aunque asume que «no hay muchas vacaciones para los entrenadores». Se le vio este martes por Madrid, disfrutando de un torneo benéfico de pádel organizado por la Fundación Clínica Menorca con el objetivo de recaudar fondos para la prevención del cáncer de mama.

«He pasado bien estas 48 horas, para nosotros ha acabado el campeonato y ya estamos preparado el año que viene, buscando soluciones. No pensamos en lo que ha pasado o en lo que podría haber pasado», analizó respecto a ese último partido.

Alabó a Sandro, delantero canario formado en la cantera del Barça que ahora está a un paso de fichar por el Atlético: «Sandro es el jugador que todo el mundo querría fichar. Ha hecho una gran temporada y los goleadores suelen ser más caros que el resto, y en su caso el precio es mucho más bajo. Fue un acierto de Arnau reclutarlo para el Málaga y el chico ha estado sensacional. No me extraña que lo quieran todos. Estamos un poco a expensas de lo que ocurra con él porque va a marcar un poco la organización de la plantilla. Para nosotros es un jugador fundamental igual que tenemos otros que esperamos que no se vayan».

«Sabemos que Sandro es un jugador con muchas ventajas para jugar en un grande, su relación calidad-precio es un chollo para cualquiera», analizó el técnico madrileño que desde su aterrizaje en la Costa del Sol hizo crecer al Málaga.

El entrenador, pieza angular en su día como futbolista de la ‘Quinta del Buitre’ y de la selección española, habló también sobre la final de la Champions que se avecina el 3 de junio en Cardiff. Confía en su Real Madrid, pero respeta muy mucho a la 'vecchia signora'.

«Real Madrid y Juventus son los mejores equipos a día de hoy. Creo que la Juve ha crecido respecto a otras finales, tanto en defensa como en ataque es un equipo más cuajado. El Madrid siempre es favorito en este tipo de choques pero la Juventus se acerca bastante, será una final muy pareja».