Zidane: «Los futbolistas del Celta van a jugar como profesionales»

Zinedine Zidane no quiso entrar en los debates sobre maletines ni presuntas primas a terceros que, año sí año también, se convierten en protagonistas del tramo final de la temporada cuando la tabla está apretada por arriba. "Yo pienso sólo en el partido de mañana y nada más. El equipo que va a jugar en Vigo lo va a hacer como siempre, como profesionales", atajó en referencia al Celta el entrenador del Real Madrid en la rueda de prensa previa al choque correspondiente a la vigésimo primera jornada que hubo de aplazarse en su día a causa de los desperfectos ocasionados por el temporal que azotó Galicia a comienzos de febrero.

El entrenador galo quiso dejar claro que, a falta de dos partidos para conquistar la Liga, no hay margen para la relajación. "Tenemos que seguir hasta el último minuto del último partido. No nos vamos a relajar, para nada, esto te lo aseguro. Nosotros no hemos ganado nada", remarcó, en vísperas de un choque que podría aupar a su equipo al liderato, al ser interpelado sobre si existe vértigo por la posibilidad de un doblete que no se consigue desde hace 59 años. "Estamos preparados. Nos faltan dos partidos, dos finales y ya está, se acabó la Liga. Físicamente estamos muy bien, todos, y que empiece el partido de mañana", apuntó.

No espera Zidane un ambiente más enrarecido de lo habitual en Vigo pese al polémico aplazamiento del encuentro de la primera vuelta por los daños ocasionados a la cubierta de Balaídos, decisión adoptada por el Ayuntamiento de Vigo que motivó las quejas del Real Madrid. Augura el preparador galo un encuentro "difícil" porque el dirigido por Eduardo Berizzo "es un buen equipo". "El partido contra el Sevilla igual. Sabiamos que era un partido muy complicado, mañana igual y el domingo igual en Málaga", subrayó. "Me espero un Celta como siempre. Tiene muy buen equipo y va a hacer todo para hacer su partido. Nosotros tenemos que hacer nuestro partido y ya está. No va a cambiar nada lo que sucedió", agregó.

Dejó claro Zidane que las rotaciones han terminado para Cristiano Ronaldo, que no juega un partido de Liga fuera de casa desde el pasado 18 de marzo. "Va a estar con nosotros", apuntó en relación al luso. El '7' está a una cartulina de cumplir ciclo, por lo que de verla ante el Celta se perdería el encuentro ante el Málaga. Un riesgo, que también corren Isco y Lucas Vázquez, que no parece inquietar al preparador galo. "Si tienen que jugar van a jugar. Como siempre, van a hacer de todo para que no le metan la tarjeta”, indicó.

Volvió a alabar el francés a Keylor Navas, autor de varias intervenciones milagrosas ante el Sevilla el pasado domingo y no quiso especular con el futuro del guardameta costarricense. "Tenemos a tres porteros muy buenos y vamos a seguir con tres porteros muy buenos. El próximo año no sabemos lo que va a pasar, pero ahora estamos muy contentos con los tres", enfatizó.

"Morata no estaba enfadado conmigo"

Tuvo palabras también para dos de los futbolistas que más incómodos se han mostrado con su situación a lo largo del curso: James y Morata. Respecto al colombiano, remarcó que sigue siendo futbolista del Real Madrid pese a que su futuro parece estar muy lejos del Santiago Bernabéu. "James está aquí, con nosotros. Hoy no, porque ha tenido un golpe fuerte, pero James está aquí y sólo pensamos en los tres partidos que nos quedan", comentó sobre el '10'. Respecto a Morata, negó que haya ningún tipo de problema entre futbolista y entrenador, pese a que el madrileño rehusase darle la mano cuando fue sustituido en el transcurso del partido ante el Sevilla. "No estaba enfadado conmigo, estaba enfadado con otra cosa. Esto puede pasar, no pasa nada. Nosotros lo hablamos y se queda ahí", aseguró.

Respecto a Bale, negó que las opciones del galés de disputar la final de la Liga de Campeones en su natal Cardiff disminuyan por el hecho de no poder jugar antes en los dos partidos que restan. "No le quita nada. Hoy por hoy no es el momento de hablar de eso. Gareth está mucho mejor, ya está en el campo, no con nosotros todavía, pero es positivo", acotó.

Habló en la última parte de su intervención de su futuro, remarcando que ahora mismo en su cabeza únicamente hay espacio para el presente. "Ahora mismo sólo pienso en mi trabajo cotidiano, en lo que me queda de temporada y nada más. Es cierto que es un trabajo muy duro, con mucho estrés, pero disfruto con mi trabajo", comentó un técnico que manifestó su creencia en que hay satisfacción en el club con él. "Están contentos conmigo, creo, todos", señaló. "Lo que tengo que hacer ahora mismo es disfrutar. Cuando salgo del coche y llego al vestuario disfruto de todo lo que veo, de todo lo que hago y esto no me lo va a quitar nadie", finalizó.