El tridente mágico quiere la Liga

Tras ver la ida de la semifinal de la Liga de Campeones por televisión, comprobando con preocupación que el deseado desgaste del Real Madrid quizás lo sea menos tras el contundente 3-0 al Atlético, el Barça tiene que centrarse en un partido mucho más complicado que el que afronta su rival por el título de Liga.

El equipo de Luis Enrique recibe a un Villarreal que acaba la temporada en un gran momento de forma, defendiendo plaza europea, mientras que el de Zidane visita a un Granada descendido y sin alma. Es la antepenúltima jornada, el conjunto azulgrana es líder, pero al blanco le queda un partido pendiente en Vigo. Es una final para el Barça.

Si supera por la tarde en el Camp Nou a un rival tan potente como el que entrena Fran Escribá, el Barça, como mínimo, presionará al Madrid, que juega por la noche en Los Cármenes. Aunque se intuye que poco en esta jornada, lo psicológico siempre influye cuando hay títulos en juego.

Con la final de Copa ante el Alavés como aliciente seguro el próximo 27 de mayo, el Barça es consciente de que será difícil que el Madrid pierda uno, o empate dos, de los cuatro partidos que le quedan, pero debe tener fe para no desconectarse ya.

Luis Enrique ha dado esta semana dos días de fiesta a la plantilla (lunes y martes, más la tarde del domingo) para no martirizar más a sus jugadores, que, sin competición europea, asisten a días en los que se habla más del futuro entrenador (Valverde, Unzué, Koeman.), de posibles ventas y de hipotéticas altas. No es el mejor escenario para competir por la Liga hasta el final, pero es el peaje que tienen que pagar por la eliminación en cuartos de final de la Liga de Campeones ante la Juventus.

Iniesta, que fue baja en el derbi ante el Espanyol por molestias musculares, ya está recuperado para enfrentarse al Villarreal, por lo que en la enfermería quedarán Rafinha, Aleix Vidal y Mathieu. No faltará el tridente al completo, Messi, Luis Suárez y Neymar, con un objetivo compartido, llegar a los 100 goles oficiales por tercera temporada consecutiva (suman 97), y otro más enfocado al argentino: ayudarle a conquistar la Bota de Oro.

El '10' tiene el Pichichi en el bolsillo con 33 goles (Luis Suárez le sigue con 25), pero a nivel europeo sí tiene rivales como Bast Dost (31 en el Benfica), Lewandowski (28 en el Bayern) y Aubameyang (27 en el Dortmund), todos con tres jornadas por delante. A Cavani (31 en el PSG) le penaliza que la Ligue 1 de Francia solo multiplica sus goles por 1,5 (en España, Portugal, Alemania e Inglaterra es por 2) por el mal papel de los clubs franceses en Europa en los últimos años. Con la Liga en juego, no parece lo ideal planear objetivos individuales, pero tratándose de Messi siempre es positivo que afronte los partidos con motivaciones añadidas.

El Villarreal llega avalado por el reciente 0-1 en el Vicente Calderón y sus tres victorias seguidas (el Barça encadena cuatro en Liga) que le permiten mantener la quinta plaza antes del inicio de esta jornada en pugna con Athletic y Real Sociedad. Fran Escribá tiene las bajas conocidas de Asenjo y Cheryshev, mientras que Álvaro y Bruno Soriano son duda. Pese a todo, el técnico es ambicioso: «Llegamos muy bien y tenemos argumentos para pensar que el empate no es buen resultado de entrada. Queremos ganar en el Camp Nou a un equipo que lleva más de 100 goles en la Liga, señal de que es el partido más complicado de la temporada».

Quieren la Liga. Los tres tenores que conforman el tridente mágico del Barça no están dispuestos a bajar los brazos para que el campeonato se escape. Andan los tres con ganas de hacer historia y, cada cual con su registro, siguen dejando momentos, jugadas, goles y detalles para que los enamorados al fútbol disfruten con ellos. Leo Messi por partida doble, Neymar y Luis Suárez golearon al Villarreal en un partido más cómodo de lo esperado para mantener el liderato y, una jornada más, la batalla titánica con el Madrid por hacerse con el título 2016-17. Con los cuatro tantos al equipo de Fran Escribá la archiconocida 'MSN' volvió a superar los 100 goles entre los tres en partidos oficiales. Es la tercera campaña que los tres atacantes lo hacen de forma consecutiva con un Messi muy por encima del resto al superar las 50 dianas.

Bien es cierto que no es el Villarreal que enamoraba años atrás, aquel equipo subversivo del que todo el mundo hablaba, pero a escasos partidos de poner punto y final a la temporada, el cuadro castellonense sigue en la zona noble de la tabla peleando por estar en Europa otra vez. La salida abrupta de Marcelino y la llegada de Escribá no ha reducido el potencial de este plantel, asentado como pocos en la elite, capaz de tutear a todos sus rivales y que ha tenido al Barça con dolor de cabeza durante una parte del choque. Si bien, fueron muchos los gazapos o las imprecisiones que acabaron siendo determinantes.

Aunque no ha perdido esa apuesta por el trato exquisito de balón y no se achantó con el gol de Neymar que abría la lata, al Villarreal se le vio más torpe de lo habitual. Al brasileño se le sigue dando especialmente bien medirse al equipo amarillo. Pero Bakambu puso las tablas en el marcador aprovechando esa enorme zancada que lo caracteriza. No erró ante Ter Stegen y ponía al Barcelona nuevamente ante la obligación de marcar para no perder comba en la lucha por el liderato.

Messi, antes del bocadillo

Por lo general fue un duelo de pocas ocasiones, pero muy claras, en las que el talento o la picaresca se imponían. Y aunque el Barça se marchó al descanso con ventaja tras el gol de Messi, bien es cierto que sigue mostrando una enorme dificultad para materializar la cantidad de ocasiones que genera (nadie lo diría con el 4-1 final). Quizás el rival permitiese más de lo esperado y por ello fueron llegando en cascada ocasiones claras para los de arriba, primero Messi, después Neymar, otra vez Messi, e incluso Piqué falló de cabeza a un metro escaso de la línea de gol.

Sería el atacante argentino quien devolviera la paz a la grada del Camp Nou a escasos segundos de que el colegiado indicara el camino a los vestuarios. Hizo la de siempre, buscando el tiro con su pierna izquierda y, pese a tener cuatro rivales delante, el balón acababa en el fondo de la red. Se dice pronto, pero Messi alcanzaba con esta diana su medio centenar de goles con el Barça esta campaña en todas las competiciones.

Fue mejor y superior el Barça en todo momento pese a que el resultado no fuese más amplio ante el Villarreal. Entre otras cosas, porque Digne no sacó provecho de la autopista que le ofrecían por su banda. Dos Santos hizo flaco favor a Mario y el francés se encontraba muy a menudo franco para buscar el centro, algo de lo que no terminó de sacar provecho para desesperación de Luis Suárez entre otros.

Más hábil estuvo Neymar, muy activo durante todo el segundo asalto. El brasileño buscó una y otra vez ese eterno hueco que dejaba el rival en la banda izquierda del ataque azulgrana.

Andaba más enchufado el Barça que sacó partido de una torrija colectiva del rival para sentenciar el choque. Rakitic anduvo listo, Sergi Roberto cabalgó solo recorriendo casi todo el campo para dejar a Luis Suárez que hiciera lo que mejor sabe hacer. Agachó la cabeza, recortó y celebró el tercero de la tarde. Con él, la tranquilidad total y las estrategias de cara al final de campaña. Si bien, aún habría tiempo para un penalti que lanzaría Messi y que acabaría convirtiendo a lo 'Panenka' para regocijo local.