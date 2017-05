Baño y masaje entre guerras

Pletórico de moral tras el 3-0 ante el Atlético de Madrid que ha puesto a tiro el billete para Cardiff y ante un rival sumido desde que comenzó la temporada en un profundo desconcierto que ha culminado con su descenso a Segunda, el Real Madrid afronta en el Nuevo Los Cármenes el que a priori es el examen menos exigente de los cuatro que le restan en su pelea por volver a reinar en la Liga cinco años después. Consciente de que su equipo ofrece la peor cara cuando siente que la victoria acabará cayendo de su lado sólo por el peso del escudo, Zinedine Zidane quiso rebajar la euforia y poner en guardia a sus futbolistas de cara a un choque en el que al Granada únicamente le va la dignidad. «Si pensamos que va a ser fácil, nos equivocamos pero bien», manifestó el preparador galo. «Me preocupa que tenemos que meter la cabeza. Es un partido muy importante para nosotros", insistió el entrenador, evidenciando con esas palabras la necesidad de inculcar en sus jugadores la convicción de que cualquier adversario, por alicaído que pueda estar, puede subírseles a las barbas si no se mantienen en alerta.

más información Cristiano Ronaldo no estará en Los Cármenes, un estadio de ingrato recuerdo

No hay 'Marías' que valgan, vino a exponer Zidane, cuando el título está en juego. El conjunto nazarí, con todo, es el rival menos capacitado de cuantos le restan al Real Madrid de aquí al 21 de mayo, por lo que los tres puntos no se le pueden escapar al cuadro de Chamartín si quiere mantenerse firme en su pulso con el Barça. Máxime cuando los precedentes le avalan. Desde que el 2 de febrero de 2013, con Lucas Alcaraz sentando en el banquillo del equipo andaluz, Cristiano Ronaldo batiese por error a Diego López al cabecear un saque de esquina botado por la escuadra local, el Granada no sabe lo que es puntuar ante los blancos en su feudo. Tres visitas del Real Madrid al Nuevo Los Cármenes se han saldado con otras tantas victorias para los de la capital, dejando en once triunfos, seis empates y cinco derrotas el balance global del cuadro madrileño en tierras de la Alhambra.

Terreno abonado, por tanto, para que Zidane vuelva a poner los focos sobre los meritorios y otorgue descanso a los futbolistas que encarrilaron el martes las semifinales de Champions. Cristiano Ronaldo, autor de cinco goles ante el Bayern y otros tres frente al Atlético de Madrid, no será de la partida contra el Granada, equipo ante el que firmó su primer repóquer con la elástica blanca, en la temporada 2014-2015. Quedará así protegido el luso de una posible amarilla que le obligaría a ausentarse del choque ante el Sevilla, al hallarse a una de cumplir ciclo. Alcanzarán las rotaciones a otras de las figuras de mayor peso del cuadro merengue, por lo que la responsabilidad goleadora recaerá en esa savia joven y española que tan buenos réditos le ha dado al entrenador francés cada vez que ha apostado por ella.

Turno para Morata

Morata, que no gozó ni de un minuto ante Bayern, Barça y Atlético, conformará el vértice de un ataque que completarán Lucas Vázquez y Marco Asensio. El reparto de minutos alcanzará también a la medular, donde Kovacic suplirá a Casemiro, dejando a James e Isco la responsabilidad de enhebrar la ofensiva blanca. Dos futbolistas, el colombiano y el malagueño, cuya capacidad asociativa agradecerán los tres de arriba, con los que mezclaron a la perfección en Riazor, El Molinón y Butarque. Tres salidas en las que los integrantes del plan B de Zidane mostraron un brillo muy superior al habitual de los del A y que contribuyeron a la racha de ocho victorias consecutivas a domicilio que encadena el Real Madrid, la mejor desde 2014. En la retaguardia, Danilo suplirá al lesionado Carvajal, con Nacho de vuelta al centro de la zaga junto a Sergio Ramos ya que Pepe, pese a haber vuelto ya a trabajar con el grupo, no está aún listo para jugar 90 minutos, y con Varane toca precaución dado su historial de recaídas. Confirmó Zidane que Coentrao sí está en condiciones y apunta a que el portugués ocupará el lateral izquierdo en el que podría ser su último partido con la zamarra madridista. Casilla tendría también su oportunidad bajo palos.

Enfrente, un Granada que tiene puesta la cabeza en la próxima temporada y que sólo ha sumado un punto de los últimos 30 en liza. Acumula cinco derrotas consecutivas en el Nuevo Los Cármenes, triste corolario que ha sentenciado la despedida de Primera de un conjunto por el que han desfilado cuatro técnicos y 40 futbolistas de 19 nacionalidades distintas. El último de esos entrenadores, el inglés Tony Adams, volvió a dejar fuera de la convocatoria al ghanés Wakaso y al marroquí Mehdi Carcela-González, dos de sus jugadores de más calidad, pero recupera a Krhin y Lombán, a los que no incluyó en la lista para el partido de Anoeta que consumó el descenso nazarí. Son bajas por lesión el delantero ucraniano Arten Kravets, el lateral francés Franck Tabanou, el central galo Matthieu Saunier y el lateral Héctor Hernández, pero si estará el camerunés Martin Hongla, quien sufrió un golpe en la tibia de su pierna derecha el miércoles que puso en duda su presencia ante el Real Madrid.

Directo 869814 2