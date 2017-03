Fernando Torres da un tremendo susto en Riazor

Cuando la salud de una persona está en juego, todo lo demás pasa a un segundo plano, no digamos ya el fútbol. Fernando Torres, que en tres lustros de carrera ha conocido reveses de todos los colores, sufrió en Riazor el momento más delicado de sus 32 años de vida. En una acción fortuita con Álex Bergantiños, corría el minuto 85, el '9' rojiblanco cayó a plomo al césped impactando su cabeza con la hierba coruñesa.

Acto seguido, los 21 futbolistas restantes dieron la voz de alarma: entraron las asistencias, los banquillos y el cuerpo técnico a socorrarle. Especialmente impactante fue la cara de un Giménez desconsolado, que no podía parar de llorar de espaldas a Torres. Pasados cuatro minutos, el fuenlabreño fue trasladado al hospital en ambulancia, y una vez terminado el choque se conoció que el 'Niño' ya se encontraba consciente y hablando, afortunadamente. El primer parte médico describía un traumatismo craneoencefálico con pérdida de conocimiento, que posteriormente recuperó. Pasará la noche en observación.

Minutos después, la entidad rojiblanca lanzaba otros tres tuits para tranquilizar sobre la situación del futbolista. Subraya en el primero que el delantero está "estabilizado y consciente", agregando que "pasará la noche en observación y mañana se le harán más pruebas".

En el siguiente tuit, el Atlético de Madrid confirmaba las buenas noticias señalando que tras el TAC craneal y cervical que se le ha realizado al delantero "no hay alteraciones ni lesiones traumáticas".

E insistía en otro complementario del anterior que el futbolista está "consciente y orientado" y que pasará la noche en observación en el hospital "por protocolo médico"

Preguntado acerca del estado del delantero por los micrófonos de beIN LaLiga, el técnico del Atlético de Madrid, Diego Pablo Simeone, dijo que se trata de un "golpe en la cabeza". Resaltó que el estado de ánimo entre sus compañeros y entre el cuerpo técnico rojiblanco es de "preocupación" y "miedo", con la esperanza de que "se recupere". Sus compañeros están "obviamente procupados, con la sensación siempre difícil de un golpe como el que ha tenido", ha enfatizado el argentino.

El francés Antoine Griezmann fue fiel exponente del sentir de la plantilla colchonera, que sólo hablaba del compañero hospitalizado. "No me preguntéis por el partido porque voy a contestar cualquier cosa. Esta vez me da igual el resultado. Ojalá Fernando esté bien y vuelva pronto con nosotros. Estábamos todos en el vestuario callados y cabizbajos", afirmó.

También fue interpelado sobre esta cuestión el entrenador del Deportivo de La Coruña. "Lo primero es ver la salud de Fernando", manifestó Pepe Mel ante lo que describió como "un susto enorme".

Israel Torres, hermano del futbolista, quiso tranquilizar a todo el mundo a través de Twitter. "Buenas noches y gracias a todo el mundo por las muestras de apoyo y la preocupación. De momento parece que todo va a quedar en un gran susto", escribió en la red social.

El Chelsea, club del que formó parte 'El Niño', también dio ánimos al delantero a través de Twitter.

Thoughts tonight are also with @Torres. Get well soon Nando, from everyone at Stamford Bridge. pic.twitter.com/wTgiHb1y3C