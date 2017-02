Simeone: «El Barça sigue siendo el mejor del mundo»

Ante el Barcelona, Diego Pablo Simeone cumplirá 300 partidos al frente del Atlético de Madrid. Suficientes para saber que, por muy mal que llegue el conjunto azulgrana a un partido, la dificultad es máxima. «Esperamos una partido difícil, como siempre ante el Barça. Siguen siendo el mejor equipo del mundo, además nos los encontraremos con el entusiasmo por la derrota del Madrid y la posibilidad de volver a pelear por la Liga», aseguró en rueda de prensa.

El argentino no quiere dar pistas del planteamiento de su equipo en el Calderón, si saldrá a morder en campo rival o replegará en el propio: «Juguemos cinco metros más atrás o más adelante, estamos preparados para encontrarnos con el mejor Barcelona. No creo que sea más asequible a día de hoy. Es muy difícil competir como han competido ellos en la última década. Creo que han ganado 12 títulos con Luis Enrique, han competido siempre al mejor nivel y considero que un partido malo lo puede tener cualquiera, como ellos en París. Nosotros haciendo tres medios tiempos extraordinarios nos quedamos fuera de la Copa. Son mejores».

Eso sí, en 300 partido, el 'Cholo' no sabe lo que es ganar al Barcelona en Liga: «No me quita el sueño. Sabemos cómo trabajar, hemos tenido posibilidades para ganar, nos ha tocado perder muchas veces y es normal porque son superiores. Empatamos en Barcelona, que era una victoria y salimos campeones (en 2014), dos eliminatorias que hemos superado... En general, por el peso de las tres competiciones, no nos fue tan mal».

En caso de romper la estadística y cosechar la victoria, Simeone no piensa en la posibilidad de reengancharse en la pelea por el título, fiel a su filosofía del partido a partido: «Nosotros pensamos en el encuentro del Barcelona y no más allá de eso. Son tres puntos, más allá de que es un rival medianamente directo, ya sea por pelear el tercer puesto o por si hay alguna oportunidad, si la Liga lo permite, de algo mejor. Falta mucho, la pasada temporada ya nos mostró que a falta de diez partidos empatar dos seguidos te puede condicionar todo lo hecho hasta entonces. No creo que mañana sea un partido determinante porque falta mucho por jugar. Si empatas tres partidos seguidos pierdes seis puntos. Queda mucha Liga».

Una competición que para el argentino está más igualada que nunca, pero que sigue siendo propiedad de dos equipos: «La Liga depende siempre de lo que hagan Real Madrid y Barcelona porque son superiores y todos. Es muy difícil que los dos no estén en una buena situación. La Liga está mejorando, porque después de que el Atlético ganara la Liga, hay equipos como el Sevilla hoy que se permiten soñar con esta posibilidad. Villarreal crece, Real crece, el Valencia volverá... Es una Liga supercompetitiva a expensas siempre de que están Madrid y Barcelona, aspirantes a ganar la Champions todos los años».

Respecto a su propio equipo, Simeone reconoció la dificultad y a la vez suerte de poder elegir entre tantos jugadores de nivel, como Moyá y Oblak en la portería: «El fútbol tiene estas situaciones. Mira los cuatro centrales, Fernando o Gameiro... Cuando tienes en el plantel futbolistas importantes, ellos saben que la mejor manera de trabajar es competir internamente. Qué mejor que nos pasen esta situaciones, que tenemos a casi todos, Tiago está entrenando, Cerci mejorando... Eso es importante. No es un problema gordo, al contrario. Cuanto mejor compitan nos harán mejor equipo».