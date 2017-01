El Valencia cae en Las Palmas y no se aleja del descenso

Las Palmas y Valencia cerrarán este lunes la jornada que ha dado el pistoletazo de salida a la segunda vuelta de LaLiga Santander, con un ambiente enrarecido en el club canario, que sin embargo contrasta con sus buenos números en la competición, y un equipo valenciano que llega revitalizado.

En la Unión Deportiva apenas se ha hablado del partido ante el conjunto ché. Siguen teniendo eco las declaraciones de Quique Setién en las que reveló actos de indisciplina de sus futbolistas, algo que no ha sentado bien ni en parte del vestuario, ni en la propia entidad, provocando un desencuentro con la dirección deportiva. Por si eso fuera poco, el técnico cántabro se quejó la semana pasada a la radio oficial del club por haberse especulado con la cantidad de dinero que pide para renovar, e incluso dijo: "Ahora no soy feliz".

La llegada de Alen Halilovic, el primer fichaje de enero, y la de Jesé Rodríguez han hecho amainar la tormenta en la isla. De hecho, el internacional croata ha sido incluido en la convocatoria, con solo dos entrenamientos con sus nuevos compañeros, y estará en el banquillo de suplentes.

Ya con ese ambiente extraño recibieron los amarillos en la jornada anterior al Deportivo, y pese a todo los insulares se refugiaron en su fútbol para hacer un buen partido, aunque insuficiente para sumar los tres puntos (1-1). En ese choque no estuvieron Kevin-Prince Boateng -sancionado por el Comité de Competición- y Jonathan Viera -por el propio Setién, por un acto de indisciplina-, pero ambos volverán a estar disponibles este lunes, una vez cumplidos esos castigos. Sin embargo, la presencia del internacional ghanés como titular no está asegurada, al no disponer Setién de un segundo delantero centro para suplir a Livaja, hasta la llegada de nuevos fichajes.

También recupera el técnico cántabro al central mallorquín Pedro Bigas, restablecido de una lesión de rodilla, y su vuelta le viene como anillo al dedo porque Aythami Artiles, expulsado ante el Dépor, es baja obligada junto a la del también central David García, aún en fase de recuperación de una lesión muscular.

Asimismo, Dani Castellano está recuperado de sus problemas de ciática y Setién deberá decidir si apuesta por él en el lateral izquierdo, como ha venido haciendo durante casi toda la temporada, o mantiene al portugués Hélder Lopes, tras ofrecer un buen rendimiento durante la ausencia del grancanario.

El Valencia quiere mantener la línea ascendente de juego y resultados mostrada desde la llegada de Salvador González 'Voro'. Las dos últimas victorias contra el Espanyol y el Villarreal han hecho que el equipo valenciano llegue con ilusión al choque contra Las Palmas.

De hecho, la plantilla valencianista está convencida de poder sacar un buen resultado para continuar con su escalada en la clasificación y alejarse definitivamente de los puestos de descenso a Segunda. El propio entrenador valencianista insistió que el vestuario está "muy metido" para tratar de ganar ante uno de los equipos que mejor juego realiza este año.

Voro volverá a tener a su disposición a su mejor pareja de centrales. Así, Eliaquim Mangala y Ezequiel Garay repetirán en el centro de la defensa con José Luis Gayà y Martín Montoya en los laterales. Diego Alves, de nuevo, estará en la portería.

En el centro del campo, Enzo Pérez y el canterano Carlos Soler serán de nuevo los jugadores que pongan equilibrio con Dani Parejo como canalizador del juego de ataque.

Luis Carlos Almeida 'Nani' volverá a ser un jugador determinante partiendo desde la banda izquierda del ataque valencianista. De hecho, el internacional portugués ha seguido un plan específico de trabajo para dosificar sus esfuerzos y llegar al encuentro liguero en perfecto estado.

Mientras, Munir El Haddadi ejercerá de interior derecho y completará la alineación Santi Mina, quien, a pesar de retirarse ayer del entrenamiento, volverá a ser el hombre más adelantado del equipo.

