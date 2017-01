En directo, desde San Mamés

Si alguien ha representado lo que significa el 'cholismo' a lo largo de los cinco años que Diego Pablo Simeone lleva sentándose en el banquillo local del Vicente Calderón, ese es Raúl García. El centrocampista navarro pasó de tener un papel residual en el Atlético a ser pieza clave en los éxitos de la última etapa, gracias no sólo a sus características estrictamente futbolísticas, sino también a su carácter y determinación sobre el terreno de juego. El '8' alcanzó un estatus de ídolo absoluto entre el respetable del Manzanares e incluso se ganó la llamada de la selección española.

Año y medio después de su marcha, anunciada como una declaración de intenciones por parte de Simeone, el Atlético echa en falta a Raúl García más que nunca. El lavado de imagen con la pelota por bandera no ha cuajado como se esperaba en el Calderón, y para volver a los orígenes de la religión 'cholista' faltan creyentes que den fuerza al dogma. Uno de ellos es el navarro, y en San Mamés vestirá una rojiblanca, pero la del Athletic.

Sí echará mano el técnico argentino, y no es baladí, de Antoine Griezmann. El francés ha cumplido con las expectativas que generó su fichaje en 2014 y es indiscutiblemente el mejor futbolista del Atlético, pero sus primeros meses en el club no fueron tan exitosos como ahora pueda parecer. De hecho, le costó afianzarse en el once del 'Cholo', y no fue hasta el 21 de diciembre de ese año cuando el 'Principito' tiró la puerta de la titularidad definitivamente. Ese día, también ante el Athletic en San Mamés, marcó el que hasta la fecha es su único 'hat-trick' como colchonero.

Precisamente, el acompañante de Griezmann es la principal duda que presenta el once de Simeone en la visita a un estadio que se le da especialmente bien al entrenador argentino: sus últimos cuatro encuentros en 'La Catedral' se han saldado con triunfo atlético, y sólo en el primero de los cinco que ha disputado allí encajó una derrota. El favorito para ocupar la plaza de 'nueve' es otro francés, Kevin Gameiro, que viene de marcar en Copa ante el Eibar; mientras que las alternativas pasan por colocar a un extremo como Yannick Carrasco en el frente de ataque o reforzar el centro del campo con José María Giménez.

Con más dudas en torno al juego llega al choque el Athletic, aunque en su caso sin el respaldo de resultados que las camuflen, y es que el conjunto vasco no conoce la victoria en Liga en 2017 pese a haberse medido a rivales teóricamente inferiores como son el Alavés y el Leganés. Por si fuera poco, Ernesto Valverde tendrá que hacer frente a ocho bajas para recibir al Atlético, algunas de ellas tan importantes como como Kepa Arrizabalaga, Yeray, Beñat y Aduriz, las dos últimas en forma de sanción. Una serie de ausencias que hacen de Raúl García un futbolista aún más necesario, también para el Athletic.