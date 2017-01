Luis Enrique: «No hay nadie en el mundo del perfil de Iniesta»

Luis Enrique, técnico del Barcelona, mostró este sábado su cautela de cara al duelo ante el Eibar y avanzó que Andrés Iniesta, baja para el choque de Ipurua, estará en breve disponible. El técnico azulgrana también expresó su preocupación por el estado del césped del estadio armero, que podría estar congelado si se cumplen las previsiones climatológicas.

El preparador culé aseguró que Leo Messi, todavía sin renovar, "está muy bien en todos los aspectos" e insistió en su idea de que todavía may mucha tela que cortar en la Liga y que no será definitivo el clásico del Bernabéu. "Estamos aún en la jornada 19, ¿Quieres decir que si ganamos en el Bernabéu y perdemos los otros 18, ganaremos la Liga?", le respondió a un periodista que le preguntó ya por la cita de Chamartín en la segunda vuelta liguera.

¿Falta de regularidad de Iniesta?: "No acaba los partidos porque lo cambio. Intento controlar al máximo los minutos que tiene. En breve estará en condiciones. Su baja no cambia nada nuestra idea para el partido, aunque no tengo a nadie en la plantilla de su perfil. No lo hay tampoco en el fútbol mundial", apuntó Luis Enrique.

Habló el asturiano sobre la solidez de un rival bien trabajado en el aspecto táctico por el técnico José Luis Mendilibar. "Ha incorporado el inicio en corto del juego y tiene la capacidad de saber asociarse entre pivote y centrales. Su gran calidad son los centros y los remates, tiene muy buenas bandas con Inui y Pedro León. Es un equipo muy compensado que te deja pensar y siempre te pone en problemas", advirtió.

Tiene claro, no obstante, que el rival les esperará atras. "Por lo que ha dicho Mendilibar, no nos saldrán a presionar, más claro agua". Y se refirió, inquieto, al terreno de juego. Me preocupa, por las previsiones que hay. Normalmente, Ipurua siempre está en perfectas condiciones, pero vamos a ver cómo está ahora".

Se felicitó el gijonés por el hecho de que su Barça haya logrado "equilibrar la parte ofensiva y la defensiva, algo clave para poder ganar títulos". Y se mostró cauto cuando le cuestionaron por la buena línea de resultados en las últimas fechas. "Estamos buscando una dinámica larga de victorias, que todavía no ha llegado, para poner presión a los equipos que tenemos arriba".