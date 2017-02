Nicosia, ni Athletic, ni nada

Directo

Se veía venir. Pese al 3-2 favorable de la ida, la visita a Nicosia lo tenía todo para convertirse en un dolor de cabeza para el Athletic. Primero, porque sólo ha ganado tres partidos a domicilio en lo que va de temporada, el último en diciembre ante un ‘segunda B’, y los dos anteriores, allá por septiembre. Y segundo, porque en San Mamés, con un 70% de posesión y más de una docena de ocasiones de diferencia respecto al Apoel, se llevó en el pasaporte dos goles con sello chipriota.

El Athletic, medio atenazado por los nervios propios de la coyuntura, medio empujado por un rival que necesitaba marcar, se vio inmerso de inicio en un choque que no le convenía, en un correcalles. Así como Iñaki Williams no fue capaz de acertar primero con la izquierda y después con la derecha frente a Waterman, Gorka Iraizoz tuvo que intervenir en un disparo a bocajarro de Efrem para evitar el 1-0; y San José cometió un penalti tan absurdo como claro, que sólo el árbitro no vio. Todo en diez minutos.

El equipo rojiblanco fue tomándole el pulso al partido e incluso pudo adelantarse, una vez más, en una acción en la que Williams aprovechó su velocidad para zafarse de los centrales. Si el chico mandara a la jaula la mitad de las ocasiones que genera... Beñat probó desde el córner y Raúl García en una jugada ensayada, ambos sin suerte, y el encuentro se fue al descanso tal y como empezó.

De los vestuarios salió un equipo decidido a estar en octavos de final, adivinen cuál. Pieros Sotiriou despejó la incógnita con un golazo antes de que todos los aficionados volvieran a sus asientos. Efrem, que ya fue el mejor del Apoel en San Mamés, sirvió un centro potente al primer palo que el ‘9’ chipriota embocó a la holandesa. Con el tacón, como lo hubiera metido Cruyff, Van Basten o Bergkamp, por decir tres.

Casi sin tiempo para reaccionar, el Athletic se vio con el 2-0 en contra y al borde de la eliminación. Gianniotas encaró a Balenziaga y lo superó con una facilidad impropia de un lateral de Primera, que culminó su faena derribando al extremo griego dentro del área. Esta vez sí, el ruso Bezbodorov señaló el punto de penalti, y el propio ‘20’ se encargó de batir a Iraizoz.

Los 40 minutos restantes fueron un quiero y no puedo por parte de los rojiblancos, que ni siquiera rondaron el 2-1 con peligro hasta el tramo final. Llegaron a marcar incluso, pero el árbitro anuló el tanto por falta de Villalibre a Waterman. Williams no pudo evitar el fracaso del Athletic en Nicosia, ni San José, ni Muniain, ni Iraizoz... Ni nadie.