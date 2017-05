Zidane: «Les hemos ganado dos finales, pero esto pertenece al pasado»

"Les hemos ganado dos finales, pero esto pertenece al pasado". Así de contundente se ha mostrado Zinedine Zidane en la rueda de prensa previa al partido de vuelta de las semifinales de la Liga de Campeones frente al Atlético de Madrid. Un encuentro que el Real Madrid afrontará con los tres goles de renta conseguidos en el Santiago Bernabéu pero en el que los blancos deberán salir con la misma concentración con la que saltaron al coliseo del Paseo de la Castellana para certificar el pase a la final de Cardiff del 3 de junio. Por eso, el galo no varía un ápice su hoja de ruta. "Vamos a intentar afrontar el partido de vuelta como lo estamos haciendo hasta ahora. Entrar en el campo y pensar en hacer el máximo para ganar el partido. La única cosa que queremos siempre es jugar y dar lo máximo para ganar el partido", ha manifestado. "Nuestra idea no va a cambiar", ha agregado.

No quiere Zidane ni pensar en que la racha de 60 choques consecutivos marcando vaya a truncarse precisamente ahora. "Por qué voy a pensar en eso, todo lo contrario", ha indicado. "Vamos a intentar jugar, marcar, como siempre, no va a cambiar nada en lo que queremos hacer nosotros", ha insistido.

A menos de un mes se encuentra el Real Madrid de lograr un hito que no consigue desde hace casi 60 años, el doblete Liga-Champions. Materializarlo haría entrar a Zidane en la historia de la entidad del Paseo de la Castellana. No hacerlo podría ser considerado por algunos como un fracaso. Pero el preparador francés no lo ve así. "El fracaso es no hacer el máximo para conseguir las cosas que tenemos. Después de ocho o nueve meses en los que los jugadores trabajan todos los días con una personalidad increíble, pero el fútbol es así, tú tienes que demostrar cada tres días", ha subrayado. "Mañana es otro partido y lo tenemos que demostrar, es así, no hay más remedio", ha incidido. "Estamos dando todo lo que tenemos dentro", ha remarcado.

"Lo que pasa entre los aficionados se queda ahí"

El entrenador del Real Madrid no ha querido entrar en polémicas sobre pancartas ni tuits, tras los mensajes cruzados entre ambas aficiones tras el choque del Santiago Bernabéu. "Yo me concentro únicamente en el partido de mañana. Las cosas de fuera no las voy a comentar porque no me interesan y no es el momento", ha acotado. "Lo que pasa entre los aficionados se queda ahí. Esto no lo vamos a poder arreglar. Son cosas que se tienen que quedar ahí, entre ellos", ha agregado. Ha eludido también hablar de Theo Hernández, lateral perteneciente al Atlético de Madrid y cedido al Alavés, cuya incorporación al club de Chamartín para la próxima temporada se da ya por segura después de que ayer trascendiera que ha pasado reconocimiento médico previo a su aterrizaje en la escuadra del Paseo de la Castellana. "Los fichajes se verán más tarde, no es el momento", ha recalcado.

Ha querido centrarse así Zidane en todo momento en el envite del miércoles en el Vicente Calderón. Se ha mostrado convencido de que el Atlético pondrá numerosas dificultades a su equipo "con sus armas". "Nosotros lo que vamos a intentar es seguir nuestro camino. No va a cambiar nada, es la misma idea, intentar hacer el máximo desde el minuto uno. Esto lo tenemos bien claro", ha avanzado.

Respecto al estado físico de los futbolistas blancos que han arrastrado problemas en las últimas semanas, Zidane ha indicado que "Pepe está bien" y "Rafa (Varane) también". El portugués no estará en el once, ya que apenas acumula unos días de trabajo con el grupo, pero todo apunta a que si figurará en él el francés, lo que permitiría a Nacho cubrir la baja de Carvajal en la banda derecha. El técnico ha vuelto a elogiar la polivalencia del madrileño. "Sabemos que es un central, pero puede jugar en cualquier posición de la defensa y lo ha hecho fenomenal", ha valorado.

Si hace unas semanas apuntó que se encontraba "de puta madre", este martes ha dicho que su sensación es la misma: "Me siento a gusto y bien". Ha recordado que desde que se produjese su primera derrota como técnico del Real Madrid, precisamente ante el rival de la capital, han cambiado "muchas cosas". "Hemos ganado dos finales, pero esto pertenece al pasado, no podemos pensar en estas cosas. Mañana va a ser un partido distinto, ellos tiene sus armas, nosotros las nuestras", ha comentado. "Que tú hayas ganado dos finales no significa que mañana vayamos a pasar. Si pensamos eso nos equivocamos", ha subrayado.

Se ha mostrado seguro, no obstante, Zidane de que no existe ese peligro. "No creo que vaya a haber un problema con la actitud de los jugadores", ha apuntado, resaltando que conocen los riesgos de un partido como el del miércoles. Lo que precisan sus futbolistas es, ha señalado, "mucha tranquilidad, serenidad, pensar que es un partido de fútbol".