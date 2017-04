Ancelotti: «En cuartos debes poner un árbitro de más calidad»

Carlo Ancelotti cargó contra las decisiones arbitrales a la conclusión del partido frente al Real Madrid. “Creo que el partido lo hemos planteado y jugado muy bien, merecimos más. Las decisiones nos han penalizado mucho, honestamente. La tarjeta de Arturo no era, y los dos goles eran en fuera de juego. En cuartos de final debes poner un árbitro con más calidad o poner videoarbitraje, hay demasiados errores”, afirmó.

El técnico italiano mostró su malestar en reiteradas ocasiones. “He saludado al árbitro y le he dicho ‘good job’. Solo evalúo el partido del árbitro, ha hecho un mal partido. Si el árbitro no hubiera fallado no se lo que hubiera pasado. A veces en las decisiones hay duda, aquí no hay”, añadió.

Para Ancelotti Arturo Vidal fue uno de los más destacados.”Puede ser que Vidal deba estar más tranquilo, pero no ha merecido la segunda tarjeta, ha sido un fallo del árbitro. Ha hecho un partido muy bueno, ha entrado mucho en el área, presente en el centro del campo, muy bueno.

Por último, habló de la actuación global del colegiado en la eliminatoria y del futuro del Bayern esta temporada. “Contra el Madrid siempre es complicado. Hemos jugado más de una hora con diez y eso no es fácil. Lo merecimos en el partido de la ida, no hoy. Debemos mirar adelante, nos queda la Bundesliga y la Pokal. Para ganar la Champions se necesitan pequeños detalles y no hemos tenido suerte”, concluyó.