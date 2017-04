Oblak: «Nos espera un partido muy difícil en Inglaterra»

Jan Oblak aseguró a la conclusión del choque que la eliminatoria está aún en el aire. «Es una victoria importante porque hay que marcar y no encajar, pero nos espera aún un partido muy difícil en Inglaterra. La eliminatoria está abierta, va a ser complicado», afirmó.

Respecto al planteamiento del Leicester, Oblak no quiso entrar a valorar. «Ellos jugaron su partido, a lo mejor no era su mejor partido pero te pueden hacer gol en un contragolpe. Intentamos no encajar y no lo hemos hecho, no va a ser fácil allí», añadió.

Por último, habló de la mala racha que llevaba el equipo con los penaltis. «No hay maleficio con los penaltis, Antoine hoy marcó y nosotros confiamos en él. Seguro que a partir de ahora es más fácil», concluyó.

Savic, «contento»

Stefan Savic habló también a la conclusión del choque. «Estamos contentos, sabemos que no va a ser fácil. Lo importante era no encajar un gol para estar más cerca de semifinales», afirmó.

El defensa habló, no obstante, de las oportunidades marradas por el equipo. «Hemos tenido ocasiones pero al final estamos contentos, en cuartos no hay partidos fáciles. Estamos preparados para jugar un partido difícil», añadió.

Por último, habló de la mejoría del equipo en los últimos encuentros. «Hemos recueprado la solidez defensiva y estamos contentos. Espero que sigamos así. El partido de vuelta será complicado porque son fuertes en casa y van a salir ofensivos para ganar el partido. Ahora tenemos que pensar en Osasuna», concluyó.