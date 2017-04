Zidane: «A la BBC no le asustan estos partidos, le molan»

Zinedine Zidane advirtió en la rueda de prensa previa al partido de ida de cuartos de final de la Liga de Campeones que contra el Bayern no valdrán relajaciones de inicio. "Sabemos que ellos empiezan fuerte el partido, sobre todo en su casa. Saben manejar el partido en casa y fuera, siempre intentan meter intensidad en sus partidos", incidió antes de apuntar que lo que a él le preocupa es lo que hagan sus jugadores. "Sabemos que tenemos que salir fuerte", abundó por ello.

El técnico francés salió en defensa de la BBC en momentos en los que arrecian las críticas hacia el tridente por su estado de forma. No cree el galo que esos reproches afecten a los futbolistas. "Son jugadores de experiencia, muy buenos y criticados. Más bueno eres, más te critican. Ellos lo saben pero están acostumbrados", manifestó. "Tengo a tres jugadores con mucha personalidad y no son partidos que asusten, al revés, a ellos les molan", agregó en relación a la importancia del choque del miércoles en el Allianz Arena y las dificultades que supone medirse a un rival del calibre del Bayern.

Se detuvo especialmente Zidane en Gareth Bale, del que hizo una cerrada defensa. Interpelado por la sobresaliente actuación del galés hace tres años en el mismo escenario, manifestó su esperanza en que "ojalá" vuelva a desenvolverse tan bien mañana el de Cardiff. "Lo veo cerca de su mejor forma, poco a poco", dijo sobre el extremo, recordando que la suya fue una lesión "muy larga" y agregando que "está cada día mejor". "Espero que mañana veamos su mejor versión. El partido que tenemos mañana, para él, es también importante", apuntó.

Extendió esa confianza a los dos integrantes restantes de la BBC, fundamentales también en la goleada infligida al Bayern en las semifinales de la campaña 2013-2014. Indicó que el objetivo es intentar repetir un partido como aquel. "Tenemos un equipo, no sólo los tres de arriba, muy fuerte, muy equilibrado, y la idea nuestra es siempre la misma: tenemos un partido mañana y sólo pensamos en él", comentó. "Hace tres años fue espectacular, yo estaba de segundo, pero hoy es otro partido, con un rival seguramente más fuerte, mejor. Es un partido distinto", añadió.

Reencuentro con Ancelotti

Compartió en aquella ocasión banquillo Zidane con Carlo Ancelotti, su profesor, con el que se reencontrará mañana. "Lo conozco y él a mí, pero esto no significa nada. No es ni una ventaja ni una desventaja. Hay un partido mañana entre dos muy buenos equipos y nada más. Nosotros, con Carlo, no vamos a jugar", subrayó. Del italiano remarcó que ha aprendido "muchas cosas", aunque no quiso entrar en detalle en las mismas.

Cuestionado sobre si era superior el Madrid de Ancelotti o el actual, el técnico blanco se quedó con el suyo. "Yo voy a pensar que este es mejor, pero tenemos que demostrarlo en el campo", comentó. "Los equipos del Real Madrid siempre han sido muy buenos. No hay mucha diferencia entre uno y otro. Luego cada uno puede opinar si le gusta más uno u otro", prosiguió. "Yo pienso que tengo mejor plantilla, pero luego hay que demostrarlo", remachó.

Se refirió Zidane también a los problemas que arrastra el Real Madrid en la zaga, con sólo dos centrales sanos tras las lesiones de Pepe y Varane. Con Sergio Ramos apercibido en Champions y Nacho en Liga, el francés podría tener que optar a un recurso de emergencia como Casemiro en caso de que alguno de los dos tenga que perderse algún encuentro. Pero el técnico mostró su confianza en que no sea necesario. "Espero que no vamos a necesitar a Case de central. Confío en los dos centrales puros que tenemos, Nacho y Sergio, y tranquilidad. Luego veremos", remarcó.

Se refirió asimismo a las molestias que arrastra Carvajal y que ponen en duda su presencia el miércoles en el Allianz Arena. "Él está bien. Vamos a ver el entrenamiento ahora. Como es muscular, no te puedo decir si está al cien por cien. Con el entrenamiento de hoy vamos a ver si está perfecto", apuntó.

Tuvo palabras por último para Sergio Ramos. "Es un líder nato y lo demuestra en cada partido", dijo sobre el camero. "El mensaje de Sergio no es cuando llegamos a cuartos, sus mensaje son muy importantes todo el año, en cada partido, en cada entrenamiento", finalizó.

Kroos: "Espero un partido a muy alto nivel"

Antes de hablar Zidane lo hizo Toni Kroos, quien mañana se reencontrará con su club de procedencia. Quiso alertar el teutón de la dificultad que encierra el encuentro. "Espero un partido a muy alto nivel en el que ambos equipos van a intentar imponer su filosofía de juego", manifestó.

Admitió que será "un partido especial" para él, no sólo por volver a su casa, sino por ser un encuentro de cuartos de final de la máxima competición continental. Eso sí, negó que pueda haber ningún tipo de condicionamiento.

Resaltó Kroos que Sergio Ramos, con el que conforma una sociedad que ha dado grandes réditos al Real Madrid, es "un arma" para los blancos. "Pero no tenemos que basar todas nuestras esperanza en Sergio y en situaciones de balón parado porque tenemos mucho más que ofrecer", agregó.

Y mostró su deseo de que Robert Lewandowski, duda para el miércoles a causa de los problemas que arrastra el polaco en el hombro desde el partido del pasado fin de semana ante el Borussia Dortmund, pueda estar a disposición de Ancelotti mañana. "Yo siempre digo que en cuartos, un partido entre Bayern y Real Madrid, prefiero que los dos equipos jueguen con su mejor formación. Nosotros tenemos lesionados y espero que el Bayern juegue con su mejor once porque me gustan los desafíos", comentó. "Nosotros, como el Madrid, no tenemos que escondernos", remachó.