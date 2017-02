Zidane: «Somos favoritos, pero sufrir vamos a sufrir»

Zinedine Zidane suele ser un entrenador transparente ante la prensa y en la previa ante el Nápoles volvió a serlo al preguntarle sobre si el principal objetivo es no encajar goles: "En una eliminatoria siempre es así. Sabes que será ida y vuelta y cuando juegas en casa lo importante es intentar mantener la portería a cero. Es nuestro mensaje, pero más allá de eso, quiero concentración en lo que tenemos que hacer. El técnico blanco quiso quitar presión a sus jugadores y aunque reconoció que "el Real Madrid siempre es favorito en la Champions", el partido ante el conjunto italiano "está 50-50". "Sabemos que podemos hacer daño al rival y que el rival te puede meter en dificultades. Estamos listos para jugar, esto es importante".

El técnico del Real Madrid confesó que el Nápoles "defensivamente es un buen equipo y se mueven rápidos". Además, destacó que cuenta con "jugadores pequeñitos que son muy buenos técnicamente", aunque reconoció que el Real Madrid tiene "cosas para sorprender". El francés destacó el trabajo de su rival en el banquillo del Nápoles: "Sarri hace jugar a su equipo, lo está haciendo muy bien y está sacando resultados. Juega bonito. El fútbol italiano es de buen nivel, hay gente joven con mucha calidad".

La falta de experiencia de algunos jugadores en partidos tan importantes puede pasar factura al equipo italiano, aunque "cuando empieza el partido te metes y no piensas en que es la primera vez que juegas en el Bernabéu", reconoció Zidane antes de destacar las virtudes del Nápoles. "Ofensivamente son buenos, se mueven mucho, son rápidos y jugadores pequeños, que aunque a mí no me gustan, on técnicamente muy buenos". "Sabemos que van a tener profundidad, que van a jugar arriba con velocidad y que eso se contrarresta con concentración". El técnico del Real Madrid avisó que "sufrir vamos a sufrir. Habrá ratos que suframos".

Mimos a Benzema

En lo que sí se detuvo el técnico blanco fue en la situación de Karim Benzema. El delantero francés ha recibido muchas críticas en los últimos partidos y está en el ojo del huracán de buena parte de la afición. "Cada uno puede opinar lo que quiera y lo importante es que yo lo veo metido, lo veo bien, concentrado en lo que hace y cada persona puede pedir más a un jugar. Estoy contento con su trabajo, que es lo más importante". Además, al ser preguntado si la Champions puede ser la mejor medicina para Benzema, Zidane reconoció que "no sé qué decirte". "Me gustaría ver a Karim meter goles. Y no solo yo". Lo que sí dejó claro Zidane es que le duele "que le critiquen a todos mis jugadores, no sólo a Karim. Pero ellos saben que es así. Las críticas son parte del fútbol. Te pueden venir bien para crecer".

También habló de una de las mejores noticias para el Real Madrid, la vuelta de Gareth Bale a los entrenamientos con el resto del grupo. "Es la primera semana que entrena con el grupo y está bien, no tiene molestias que es lo más importante, veremos cuando entra en la lista y sabemos al mismo tiempo que ha estado tres meses fuera y hay que ir muy despacio con Gareth".

No le preocupa Maradona

El reto de ser el primer campeón que repite triunfo en la Champions es uno de los objetivos del Madrid de Zidane: "Es cuestión de mentalidad y querer. Queremos mucho esta competición y sabemos que mañana vamos a tener que luchar", señaló el técnico galo. "Ante el Nápoles tenemos un partido muy importante, por la competición que es y nada más. La final es en Cardiff", avisó.

Sobre la presencia de Diego Armando Maradona en la grada del Santiago Bernabéu, Zidane fue elegante al señalar que "con todo el respeto a Maradona, que lo veía cuando tenía 14 años, ha sido uno de los mejores, sino el mejor, pero temo más a los que están en el campo que a Diego, pero al mismo tiempo tenemos nuestras armas".