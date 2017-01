Luis Enrique: «Debemos jugar mejor y superar la presión alta»

No se salió del guión esperado Luis Enrique en la conferencia de prensa que ofreció el técnico del Barcelona previa al primer asalto de semifinales de la Copa del Rey que su equipo disputa este miércoles en el Vicente Calderón. No se quejó de las bajas de hombres clave como Iniesta y Busquets y no se fía del mal momento del Atlético.

"Me espero una eliminatoria muy complicada, a la altura de lo que son unas semifinales de Copa. En nuestro caso tenemos claro cuál es nuestro objetivo, ganar. Debemos jugar mejor y superar la presión alta", explicó el técnico gijonés.

¿El Atlético?: "Es un equipo que compite a las mil maravillas. Conocemos la versión del Atlético replegado, pero ahora también conocemos un equipo más atrevido, uno de los mejores que hay en el mercado europeo".

No sabe si el bajón del Atlético será positivo o negativo para el Barça. "No estoy seguro, pero hay una doble lectura. Yo creo que pueden centrarse y también les puede pasar factura su dinámica de resultados".

No cree Luis Enrique que estos contendientes puedan sorprenderse a estas alturas. "Tendríamos que hacer cosas diferentes a las que hemos hecho y no veo a Simeone cambiando su estilo ni a mí el mío. Será igualado, disputado, hemos jugado muchas veces contra ellos y todavía podemos cruzarnos en Champions".

Asume el técnico culé que rotar es necesario siempre. "La alineación viene condicionada por la carga de minutos de jugadores, no por un solo partido. Si no hago rotaciones no vamos a llegar al 15 de febrero. Voy a rotar todos los partidos que pueda. No hay doble lectura", zanjó.

¿Las bajas de Busquets e Iniesta?: "Estoy contento con lo que tengo, con mi plantilla. No es el momento de no hablar de los que no están. No es lo mejor, prefiero centrarme en los que estarán ante el Atlético".

Se refirió al papel clave que asume el argentino Javier Mascherano en el equipo. "Puede actuar en diferentes posiciones, tiene calidad para jugar desde atrás y hay que añadirle su jerarquía en el campo. Tener a Mascherano en tu equipo siempre es positivo para un entrenador".

"Tengo por salud personal no hablar de las renovaciones", subrayó cuando se le preguntó por el futuro de Leo Messi. Y evitó polemizar sobre los pitos de la afición del Real Madrid a Cristiano Ronaldo: "No tengo por norma hablar de jugadores de fuera del Barcelona", dijo.

No al VAR, sí al 'ojo de halcón

A vueltas con la tecnología en el fútbol, Luis Enrique no cambió su discurso. "Habría que diferenciar lo que es el VAR, que yo no estoy a favor de ello, y lo que es el 'ojo del halcón'. Hay jugadas en las que son clave incorporar la tecnología, como un gol anulado".

Antes de destacar la mejoría experimentada por el central francés Umtiti, Luis Enrique bromeó cuando le preguntaron por Ter Stegen, Cillessen y Masip. "Tienen gran juego con los pies, gran juego aéreo, muy buena colocación, guapos, rubios... bueno Jordi no es muy rubio. Todo cosas buenas".