Histórico Alcorcón

Córdoba y Alcorcón, los dos únicos equipos de Segunda que siguen en la Copa del Rey, buscarán en igualdad de condiciones su billete para los cuartos de final al mantener intactas sus opciones tras empatar en la ida (0-0).

Los cordobesistas intentarán romper su mala racha de resultados como locales en Liga, ya que no ganan ante su afición desde finales de septiembre, aunque sí que lograron derrotar al Málaga (2-0) en el estreno de Luis Carrión en el banquillo en el partido de ida de la anterior eliminatoria copera.

El técnico catalán introducirá varios cambios respecto a la Liga y buscará con ello el primer triunfo cordobesista de 2017, para lo que tendrá a disposición a toda su plantilla excepto el lesionado de larga duración David Rodríguez 'Deivid'.

Por su parte, el equipo madrileño viaja a Córdoba confiado en sus opciones, a sabiendas que todo lo que sea empatar con goles o ganar le daría un pase histórico a cuartos por primera vez.

Para el Alcorcón, este partido es importante por tres motivos. El primero por seguir vivo en la competición, el segundo por la posibilidad de sumar la primera victoria a domicilio en tres meses con Julio Velázquez de entrenador y el tercero por recuperar el gol que se ha resistido en los dos últimos encuentros.

Precisamente ese problema, el del gol, es uno de los que más está lastrando el rendimiento del Alcorcón esta temporada, puesto que en el campeonato liguero solo suma catorce y es el equipo que menos realiza de la categoría, y en la Copa ha marcado cuatro en cinco encuentros.

Para este encuentro, Julio Velázquez tiene la duda de Álvaro Giménez y es probable, a falta del último entrenamiento y conocer la convocatoria el mismo día del partido, que haga algunas rotaciones en su once. De esta forma, jugadores como el extremo argentino Martín Luque o el portero Dani Jiménez podrían tener minutos.

El Alcorcón volvió a hacer historia en la Copa del Rey al meterse por primera vez en los cuartos de final, y lo hizo remontando a un Córdoba que se adelantó en la primera parte y mereció más, pero los goles de David Rodríguez e Iván Alejo al comienzo de la segunda parte dieron la vuelta a la eliminatoria.

Los blanquiverdes salieron decididos a tomar las riendas del partido y a los cinco minutos Juli se topó con Dani Jiménez a la salida de un córner. Tres minutos después el italiano Federico Piovaccari adelantaba al Córdoba aprovechando un error de la zaga amarilla, para tras robar el balón plantarse delante del meta del Alcorcón y batirle en su media salida.

Los pupilos de Luis Carrión querían más y buscaron el segundo gol para encarrilar la eliminatoria, pero de nuevo un acertado Dani Jiménez lo evitó a la media hora de juego tras un buen disparo desde la frontal de Guille Donoso.

A ocho del descanso fue Pedro Ríos el que volvió a poner a prueba a un inconmensurable Dani Jiménez que, sin duda, mantenía con vida a su equipo en la eliminatoria a base de paradas. El Córdoba fue muy superior y dejó vivo al Alcorcón camino de vestuarios.

Los califales habían tenido oportunidades para cerrar la eliminatoria, pero no lo hicieron y a los cinco minutos de la reanudación el Alcorcón empató y giro el rumbo de ésta. Fue en una jugada calcada al gol cordobesista, ya que David Rodríguez se aprovechó de un mal pase de la zaga local en la salida del balón, y el talaverano no perdonó tras robar no perdonó ante Kieszek.

El gol dejó helado al Córdoba y el Alcorcón lo aprovechó. Primero avisó en el min. 66 Álvaro Rey, que tras marcharse de hasta dos contrarios remato alto desde la frontal del área libre de marca. Pero un minuto después, Iván Alejo, en una rápida acción a la contra, hacía el segundo de los alfareros para poner casi imposible la eliminatoria para los locales.

A quince del final Álvaro Rey perdonó el tercero de los madrileños tras un fallo del polaco Kieszek en el saque, pero el centrocampista amarillo disparo fuera tras superar al meta. En el último minuto Bijimine pudo hacer el empate, pero el resultado ya no se movería y la gloria de los cuartos se fue para Alcorcón.