El Espanyol sufre un 'Alcorconazo'

El Espanyol quiere despedir con una alegría el 2016 y para ello espera hacer bueno el empate de la ida en Santo Domingo (1-1) para acceder a octavos frente a un Alcorcón ilusionado que no renuncia a dar la sorpresa con un once titular plagado de jugadores poco habituales.

El conjunto catalán, pese a jugar de local ante su público, recela del equipo madrileño, decimoséptimo clasificado de Segunda y el peor visitante de la categoría, con solo dos puntos fuera de casa. El anfitrión desea evitar sorpresas y no saldrá a especular con un resultado que, en caso de que no se produzcan más goles, le daría el pase.

El Espanyol ha pasado página de la derrota en el derbi contra el Barcelona, el pasado domingo en el Camp Nou (4-1), y buscará mantener las buenas sensaciones en varias facetas de su juego como la solidez atrás, la velocidad arriba y la solidaridad entre líneas.

En la convocatoria de Quique Sánchez Flores entran el extremo paraguayo Hernán Pérez, recuperado de su contusión en las costillas, y los futbolistas del filial Marc Navarro y Andrés Prieto, mientras que se caen de la lista el portero Diego López, con una herida en la rótula, y el lateral derecho Javi López.

Además, tampoco cuentan para el técnico el central argentino Martín Demichelis y el lateral izquierdo Víctor Álvarez. Ambos futbolistas apenas han disfrutado de oportunidades sobre el césped esta temporada y no se descarta que puedan salir en el mercado de invierno. Enfrente estará el Alcorcón, cuyo entrenador, Julio Velázquez, ha cifrado en solo un cinco por ciento las posibilidades de pasar de ronda debido al actual formato de competición.

Aún así, el equipo madrileño no renuncia a dar la sorpresa en una competición que en los últimos años le ha dado lustre y le puso en el mapa futbolístico mundial un 27 de octubre de 2009, cuando venció 4-0 al Real Madrid en Santo Domingo en lo que se denominó el 'Alcorconazo'.

El encuentro de esta ronda será una réplica parecida del que disputaron hace casi tres años Espanyol y Alcorcón también en la Copa. En aquella ocasión, el equipo madrileño ganó la ida (1-0) y en la vuelta, hasta los minutos finales, tuvo la clasificación en su mano, aunque acabó perdiendo 4-2 y siendo eliminado.

Para este encuentro, Julio Velázquez hará rotaciones en su once y dará la oportunidad a los jugadores que están teniendo minutos en Liga pero que en Copa están dando buen rendimiento, como se vio precisamente frente al Espanyol. En este caso, el once no diferirá mucho del de la ida, con la posible entrada en defensa del canterano Diéguez.

