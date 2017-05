Genbao ya piensa en Primera

Mucho se está especulando con cuál será el presupuesto que maneje Xu Genbao, el dueño del Lorca, para el primer año del club en Segunda. El empresario chino podría haber hablado en su círculo de una inversión desmesurada, en torno a los 20 millones de euros, una cantidad muy por encima de la media en la categoría con el único objetivo de dar el salto a Primera. Paco Zaragoza, el director deportivo, dejó claro, sin embargo, que «la Liga tiene un control sobre los equipos, en función de sus ingresos, y no te puedes gastar todo lo que quieras. Aunque tengas 100 millones, no los puedes gastar, no te lo permiten».

Por otro lado, toca jugar los dos partidos para ser campeón de Segunda B y marcharse de vacaciones. La Cultural Leonesa y el Lorca FC se han puesto de acuerdo para adelantar los choques de ida y vuelta para saber quién es el mejor.

Gratis ante la Cultural

Vidal: «Tenemos que organizarnos y saber si voy a continuar la próxima temporada»

Así, el partido de ida ante la Cultural Leonesa se disputa mañana, a partir de las 20.45 horas, en el Artés Carrasco, mientras que el de la vuelta se jugará el domingo desde las 18.30 horas en estadio Reino de León. El Consejo de Administración del Lorca ha decidido hacer un homenaje a la afición y el partido de ida será gratuito.

Tras este doble encuentro se pondrá el punto y final a una temporada en la que nadie o muy pocos apostaban por el equipo de Xu Genbao cuando se jugó el primer partido de Liga en el Pinatar Arena. Tras el segundo choque ante la Cultural, los jugadores se marcharán de vacaciones y empezarán las negociaciones con todos de cara a la próxima temporada.

Lo primero que tendrá que hacer el club es aclarar la situación del entrenador. David Vidal se ha ganado la oportunidad de continuar en este proyecto, realizar la pretemporada y empezar la Liga en Segunda, categoría que conoce a la perfección. El técnico gallego comentó que «restan dos partidos y tenemos que entrenar, hay que competir bien. No hemos hablado nada de mi renovación y lo más lógico es que esto esté arreglado, porque tenemos que organizarnos y saber si voy a continuar la próxima temporada. Lo que yo quiero es entrenar, que es mi pasión».

El Jerez-Lorca D., el sábado

Por otro lado, la ida de la segunda eliminatoria del 'playoff' a Segunda B entre el Jerez y el Lorca Deportiva se jugará al final el sábado, a las 18.30 horas.