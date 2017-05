Vidal quiere seguir al frente de la nave

Sigue la fiesta de los aficionados, jugadores, cuerpo técnico y dirigentes del Lorca FC tras el ascenso a Segunda División. De los cuatro equipos que lograron ser campeones de sus respectivos grupos, Barcelona B, Cultural Leonesa, Albacete y Lorca, el de la Ciudad del Sol ha sido el primero en lograr el objetivo y meterse en el fútbol profesional. De la soledad de Xu Genbao se ha pasado a la euforia de algunos dirigentes que le dieron la espalda no hace mucho. Han sido muchos los que no creyeron en la ciudad en el proyecto de Genbao, y algunos llegaron a decirle que se fuera al Pinatar Arena porque no era de Lorca. Ahora todo son sonrisas y los mismos hosteleros se frotan las manos por la repercusión que puede tener en la ciudad un equipo de Segunda.

El Lorca FC será recibido esta tarde por el presidente de la Comunidad, el lorquino Fernando López Miras, a las seis de la tarde en el Palacio de San Esteban. A las 20.30 será el turno del Ayuntamiento de Lorca, donde les espera el alcalde Fulgencio Pelegrín, junto a su corporación municipal. Será el momento para que la afición de Lorca se acerque a la Plaza de España y comparta, junto a sus jugadores, ese ascenso en el que casi nadie creía. Ya a partir de mañana será el momento de empezar a planificar el futuro del equipo en Segunda.

Antes de acabar la temporada, el equipo de David Vidal tiene que jugarse el título honorífico de campeón de Segunda B. Tendrá que enfrentarse a la Cultural Leonesa, que ayer ganó al Barça B y también está en Segunda. El Lorca jugará el partido de ida en el Artés Carrasco, y propondrá adelantar las fechas de este duelo para que los jugadores puedan empezar las vacaciones un poco antes de lo que estaba previsto.

Sobre el futuro y, aunque es prematuro, primero habrá que pensar en el entrenador que conducirá al equipo en Segunda. El primero en la lista es David Vidal, ya que su trabajo en el Lorca le otorga ese privilegio. El de Portosín no tiene contrato para la próxima temporada, aunque sí había una promesa de continuidad en caso de ascenso. El trabajo ha sido bueno y el gallego se ha metido a todo el mundo en el bolsillo. Habla claro y los jugadores siempre han estado a su lado, y podría ser el entrenador del Lorca. Él ya ha manifestado que quiere seguir: «Vuelvo a donde nunca debí salir», dijo nada más acabar el choque del sábado contra el Albacete.

Casi todos con contrato

Por otro lado, el equipo lorquino cuenta con una plantilla con futuro, ya que la mayoría de jugadores tiene contrato para la próxima temporada. Tres jugadores no tienen contrato para otro año.Se trata del guardameta Lafrentz, del defensa Menéndez y el centrocampista Borja Martínez. Otros tres están cedidos y vuelven a sus equipos, son Dani Ojeda, Jaime Moreno y Matheus. Además, el club está pendiente de los dos lesionados, tanto Chumbi como Manu Onwu entran en sus planes. El resto tiene un año más de vinculación con el Lorca, incluidos los cuatro que en el mercado de invierno fueron cedidos: Javi López, Mikel Fernández, Samu y Albisua. Los otros jugadores son Dorronsoro, Antonio López, Pina, Borja García, Molo, Pomares, Pepe Rojas, Abel Gómez, Cristian Bustos, Carlos Martínez, Noguera, Poley y Urko Arroyo. Por último está Manel Martínez, que llegó para jugar la promoción y que está cedido por el Girona, y en cuyo contrato figura que tiene que estar un mínimo de seis meses más.