Llega la batalla decisiva en Lorca

El sueño del ascenso, en noventa minutos. El Lorca está a un paso del fútbol profesional, de jugar la temporada que viene ante equipos como Zaragoza, Osasuna, Mallorca, Granada y Sporting de Gijón, para lo cual defiende hoy el 1-1 de la ida en Albacete. Los aficionados de Lorca se han dado cuenta de la relevancia histórica del choque y se han disparado las expectativas, así que habrá un lleno histórico en el Artés Carrasco en la segunda vez que eso ocurre en el estadio. Entre ellos, por cierto, habrá 1.900 seguidores del Albacete.

EL PARTIDO Artés Carrasco, 18 horas (7TV). Caparrós Hernández (Valenciano). David Vidal. José Manuel Aira.

El Lorca realizó el último entrenamiento de la semana en el Artés Carrasco ayer tarde y lo hizo a puerta cerrada. David Vidal no tiene bajas. Aunque no ha dado a conocer la alineación, lo más lógico es que el técnico repita el mismo once que el pasado domingo se trajo un esperanzador empate a uno al Artés Carrasco. Será una partida de ajedrez, un choque táctico, pues el que cometa un error se puede quedar sin el ascenso en el primer intento y tendrá que ir a jugar una repesca donde estará obligado a superar dos eliminatorias para estar la próxima temporada en el fútbol profesional.

Mantener la portería a cero y marcar el primer gol antes que el rival son las indicaciones del entrenador, por lo menos así lo han manifestado algunos jugadores. El Albacete, que parte con desventaja por el empate a uno en su estadio, está obligado a marcar, y eso supone que el Lorca podrá encontrar huecos cuando los manchegos suban en busca del gol. El equipo de Aira practica un juego más físico, con jugadores de altura y corpulentos. El Lorca es todo lo contrario, cuenta con hombres más técnicos y con talento suficiente como para poder ganar un partido a balón parado o en una jugada donde la combinación les permita rematar en el área pequeña.

Uno de los jugadores que puede dar mucho al equipo en la creación es el centrocampista Noguera. El madrileño comentó que «va a ser un partido parecido al de la ida, en el que nos respetaremos mucho. Sabemos que se va a llenar el campo y eso es muy importante para nosotros».

Ilusión en la plantilla

Gonzalo Poley vuelve a estar disponible después de una lesión. El de Sanlúcar de Barrameda está muy ilusionado. «La verdad es que es un gusto para nosotros que la gente se anime y esté con el equipo». El cordobés Carlos Martínez es otros de los jugadores que pueden estar en el once titular. Comenta que «es un encuentro complicado ante un rival que juega muy directo, pero con nuestras armas podemos sacar este partido y ascender a Segunda».

El carismático David Vidal también habló ayer. El entrenador, ya veterano en estas lides, no pierde el sueño cuando se enfrenta a una batalla como la de esta tarde y tiene claro que «el equipo será similar al que estuvo en Albacete, aunque puede haber un par de cambios. Siempre juegan los mejores, no nos podemos equivocar en nada. Es un partido a vida o muerte y hay que ganar». Añadió que «me alegro de que la afición esté con el equipo, es muy importante para ayudarnos».

En el Albacete siguen pensando que son los favoritos. Aira cuenta con los mismos jugadores del Carlos Belmonte y puede repetir a lineación. Solo está la baja del central Manzano, jugador que ya se ha perdido lo que resta de temporada. El equipo manchego estará acompañado por unos 2.000 aficionados, la mayoría en la grada lateral. José Manuel Aira dijo ayer que «desde que ha llegado David Vidal al Lorca lo están haciendo igual, aunque se pueden guardar algunas cosas e intentar alguna variante que no hayamos visto en los últimos partidos».