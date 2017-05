El Lorca se enfrenta a un Albacete que no gana en casa desde febrero

Llega la hora de la verdad para el Lorca FC, equipo que se enfrenta a 180 minutos para lograr el objetivo que persigue desde que se inició la Liga. Atrás queda el trabajo de Iñaki Alonso en pretemporada, con cuatro partidos de Liga y dos de la Copa del Rey. Julio Algar también tiene que ver mucho en el proyecto, el técnico madrileño fue el que subió al equipo desde el fondo de la clasificación a las alturas, pero una racha de malos resultados terminó con su destitución. Ahora es el momento de confiar en David Vidal, el técnico gallego llegó para los cinco últimos partidos y consiguió mantener al equipo en lo más alto de la clasificación, con tres victorias y dos empates.

La semana está siendo intensa, con entrenamientos en los que todos están a una para lograr un buen resultado en la ida ante un Albacete que no anda muy fino en el Carlos Belmonte. José Manuel Aira no sabe lo que es ganar ante su afición desde el 26 de febrero. Fue en la jornada 27, cuando se impuso al Gernika (3-2). Desde aquel partido todo han sido fracasos, uno detrás de otro, con cuatro derrotas y una igualada. Se llevaron los tres puntos el Leoia, el Fuenlabrada, el Rayo Majadahonda y el Toledo, mientras que el Real Madrid Castilla logró un empate a cero en la última jornada. En estos cinco partidos los manchegos han sumado un punto de quince posibles, con un gol a favor y ocho en contra.

En el entrenamiento de ayer, celebrado en Pinatar Arena, se volvió a lesionar Poley. El centrocampista de Sanlúcar de Barrameda tuvo que dejar de ejercitarse por un problema muscular. Es posible que sea la única baja para el domingo. El resto de jugadores están disponibles para afrontar el partido del domingo, a partir de las 19.30 horas, en el Carlos Belmonte. El equipo volverá a entrenar hoy y mañana en el mismo escenario, y después de la comida viajara a Albacete para concentrase en un hotel cercano al escenario del partido. David Vida se llevará a tos los jugadores de la plantilla, incluidos los lesionados Poley, Chumbi y Manu Onwu.

Tras el entrenamiento hubo rueda de prensa del técnico del Lorca. David Vidal dijo que «estamos trabajando muy bien, el equipo ha llegado fuerte a este tramo final. Los dos partidos son muy importantes para nosotros. Estamos muy contentos de ser primeros porque tenemos dos opciones para subir. El Albacete es un equipo muy peligroso, estuvo muy bien en el primer tramo de la Liga, en la segunda parte bajó un poco, como nos ha pasado a todos. En un rival a tener en cuenta, muy complicado. A mí me daba igual enfrentarme a este equipo, a la Leonesa o al Barcelona B. Tenemos que luchar de principio a fin. No podemos equivocarnos en nada. Todos los jugadores son peligrosos, pienso que hemos contrarrestado la forma de jugar del rival. Tenemos todo organizado y planificado, hay ganas de jugar el partido ya. Marcar es el objetivo. Nosotros no vamos a replegarnos nunca, queremos ganar el partido, con todo el respeto al Albacete».