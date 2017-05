Aira y Vidal quieren proteger a sus equipos del calor

El horario del choque entre el Albacete y el Lorca del próximo domingo está en el aire. O al menos, lo estuvo ayer. La plataforma Movistar Televisión se interesó por retransmitir el partido de ida de la eliminatoria entre ambos conjuntos, pero cambiando el horario a las 12 del mediodía del propio domingo, algo que no sentó bien a Aira, entrenador del Albacete, ni a David Vidal, técnico blanquiazul. Según ambos equipos, el cambio les perjudicaba por varios motivos.

La Federación Española de Fútbol, finalmente, no notificó ayer el cambio como temían ambas entidades, por lo que todo hace indicar que se mantendrá el fijado inicialmente (19.30 horas). Los más interesados en mantener el horario inicial son los dos técnicos y los jugadores de ambos equipos, ya que está previsto que en Albacete, el domingo a las doce, la temperatura ronde los 25 grados. Ambos conjuntos ya planificaron la semana para jugar por la tarde.

El Albacete ha vendido 8.000 entradas entre sus aficionados para la ida, mientras que el Lorca ya ha sido capaz de llenar tres autobuses con aficionados lorquinos que no quieren perderse el choque del Carlos Belmonte. Y eso que el Albacete, que debió entregar las entradas al Lorca ayer por la mañana a primera hora, no lo hizo hasta cerca de las dos del mediodía. Cabe recordar que el desplazamiento a Albacete está subvencionado por el club lorquino y que el precio es de 10 euros, e incluye autobús y entrada.

La afición lorquina se anima y en la tarde de ayer llenó tres autobuses para ir al Carlos Belmonte

El Lorca FC solo recibió 460 localidades en un primer momento, pero podría pedir más en caso de que haya más demanda por parte de sus aficionados. Hoy, los interesados podrán seguir comprando entradas para el viaje en las oficinas del Artés Carrasco, tanto en horario matinal, de 10.00 a 13.00 horas, como por la tarde, de 17.00 a 20.00 horas. Los gestores del Lorca también pudieron comprobar como fueron muchos los aficionados que compraron camisetas en la tienda oficial de la entidad.

1.400 entradas para el Alba

Para el choque de vuelta, el equipo murciano solo podrá habilitar uno de los fondos, con capacidad para 1.400 espectadores, para la afición manchega. Lo mismo que hizo ante las visitas del Murcia y el Cartagena esta temporada. Será por motivos de seguridad y a instancia de la Guardia Civil, una medida tomada para compartimentar y aislar mejor a la afición visitante. No obstante, el Lorca no podrá controlar si aficionados albaceteños, de forma particular, se acercan al Artés Carrasco y compran entradas en taquilla.