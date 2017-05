Vidal: «Me siento engañado; si lo sé, no vengo»

El Lorca FC llega a la última jornada con los deberes hechos, por lo menos en la liga regular, ya que la victoria del pasado domingo en casa del Atlético Mancha Real, unida a la derrota del Cartagena en La Línea de la Concepción, dejó a los de David Vidal como campeones del grupo IV de Segunda B. Hoy, como premio para la afición, el club ha establecido que en el cierre de la fase regular los abonados puedan retirar dos entradas que les regala el club. Además, el partido se ha adelantado ante El Ejido para contar con más tiempo de cara a preparar el 'playoff'. Por otro lado, el equipo almeriense también llega sin jugarse nada, gracias al punto que consiguió el domingo ante el Mérida, que le valió la permanencia en su primer año en la categoría.

LORCA FC - EL EJIDO Lafrentz; Menéndez, Morros, Molo, Antonio López; Juanra, Carlos Martínez, Noguera, Urko Arroyo, Dani Ojeda y Jaime Moreno. Álvaro; Neto, Álvaro Ocaña, Sufi, Admiro; Gabri, Fran Oller, Espinar, Sergio Narváez; Samu Corral y Dario Guti. Fernando Navarro Collados (Valenciano). Francisco Artés Carrasco, 19 horas.

Por todo lo dicho, David Vidal reservará a jugadores que están a falta de una tarjeta para cumplir sanción, como Pomares, Abel Gómez, Poley y Matheus, que no han sido siquiera convocados. Borja García, que también está amenazado, estará en cambio en el banquillo. El único jugador con cuatro tarjetas amarillas que entrará en el once inicial será el centrocampista Carlos Martínez. El técnico ha completado la convocatoria con jugadores del filial, de manera que Morros y Manu Apeh tendrán su oportunidad a lo largo del partido. La gran novedad será la del central Molo, que después de tres meses de baja por un problema ocular estará en el centro de la defensa, junto a Antonio López.

Con agujeros

El equipo entrenó ayer en Lorca. Primero lo hizo en los campos anexos del estadio y más tarde los jugadores ensayaron jugadas de estrategia en el Artés Carrasco. Todos están en condiciones de jugar, pero Gonzalo Poley será reservado porque tiene unas molestias y no se puede arriesgar. David Vidal comentó que «hemos tenido una semana magnífica para trabajar, en la cual hemos dado bastante descanso a los jugadores más habituales toda la temporada. De esta forma, hemos trabajado un poco con el equipo que no es el habitual. Eso sí, nosotros queremos ganar ante El Ejido, tenemos que intentar hacer buen fútbol y dar oportunidades a los más jóvenes. También intento que se memorice mi sistema de juego, aunque tengo que decir que el entrenamiento en Lorca ha sido negativo, porque nos han mandado a un campo pequeño y lleno de agujeros. Luego hemos estado en el Artés Carrasco, que es una alfombra. Me siento muy engañado; si lo sé, no vengo».