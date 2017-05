Los padres, cuanto más lejos mejor

El Lorca Fútbol Base acertó de lleno con la mesa redonda en la que reunió anoche a los entrenadores de los equipos murcianos de Segunda División B. Acudieron a la cita, en el salón de actos del Instituto Ramón Arcas de Lorca, David Vidal, técnico del Lorca FC; Vicente Mir, del Real Murcia, y Pichi Lucas, del Jumilla. No estuvo Alberto Monteagudo, entrenador del Cartagena, que también estaba invitado pero no pudo acudir por un problema familiar.

Los tres técnicos cumplieron con sus respectivos objetivos desde que llegaron a los equipos que entrenan. Pichi Lucas, que está en el Jumilla desde que se inició la temporada, ha logrado mantener al equipo vinícola una temporada más en Segunda B. Vicente Mir, que llegó en el último tramo de la Liga tras la destitución de Paco García, ha cumplido con creces su trabajo, metiendo al Real Murcia entre los cuatro primeros para disputar la promoción de ascenso. David Vidal fue el último en recalar en la Región, cogió es testigo de Julio Algar a falta de cinco jornadas y ha dejado al Lorca FC campeón una jornada antes de que termine la Liga regular.

El encuentro estuvo animado desde el principio, y ninguno de los tres ponentes dejó indiferente al público que llenó el salón. David Vidal, empezó diciendo que «los padres deben dar una educación al niño. Estamos en una época convulsa y los padres perjudican a sus hijos con peleas. A veces me avergüenzo de ir a un partido de bases. Solo son los entrenadores los que tienen que estar con los niños, hay que dejarles trabajar y no meterse con los árbitros. Al fútbol puede jugar todo el mundo, pero los porteros no son futbolistas porque juegan con las manos. Yo trabajé la cantera del Cádiz, cuando los jugadores tenían 18 años era el momento de competir y sacar resultados. Hay que competir (se rompe el micro) sabía que iba a pasar esto, y a nosotros no nos dejan entrenar en nuestro campo. La preparación física es importante y el que entrena es el preparador físico, nosotros, los entrenadores somos profesores».

Las quejas de Vidal

Vidal no tenía fin, sus respuestas eran muy largas. «Yo no soy de ningún equipo, soy del que me contrata. Del Lorca son pocos, no nos dejan ni entrenar. Los padres tienen que saber que hay un entrenador. Antes que ser futbolista está la educación. No se pueden meter con los árbitros. Ellos lo tienen todo en contra y no cuentan con aficionados. Yo he llegado a Lorca, pero estoy en el destierro de Pinatar Arena, como no podemos entrenar en nuestro campo. Cuando jugamos en Lorca lo hacemos como extraños, como visitantes», se quejó el gallego.

Pichi Lucas hizo una gran primera vuelta con el Jumilla, la segunda no fue tan buena. Comentó sobre el fútbol base que «está para divertirse, aunque todo está profesionalizado. Lo más importante es la formación para que los más jóvenes tengan las ideas claras. El fútbol ha cambiado para bien, todo es importante. El final es competir y exigir para sacar los resultados. A los entrenadores se le exigen resultados desde abajo. La vida del entrenador es muy complicada, y más cuando no se ganan los partidos. Hay que ser muy fuerte mentalmente. Mi ídolo de entrenador ha sido Cruyff. Yo tuve un sueño y lo cumplí, debuté con 19 años en el Bernabéu».

Vicente Mir habló el último y dijo que «ya no sé qué decir. Hay que formar, pero también hay que competir. Hay que saber ganar, para eso tienes que contar con buenos profesores. El método cambia con las edades, aunque no quieras, nos exigen siempre ganar. Un futbolista tiene que tener ilusión. Yo tuve a Isco. Un jugador de Tercera puede tener la misma ilusión que uno de Primera. Mi ídolo era Kempes como jugador, y como entrenador, Marcelino y Guardiola. Hay que tratar a los niños con cariño y tratar a los padres lo menos posible. Yo animo a los chavales incluso perdiendo».