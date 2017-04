El «cariño» de Vidal no basta para que el Ayuntamiento le abra el Artés Carrasco

Tampoco será con David Vidal. El entrenador del Lorca aseguró la semana pasada que «apelo al Ayuntamiento con todo el cariño del mundo para que nos deje jugar un partido con el filial en el Artés Carrasco a la semana. Los aficionados se van a divertir porque los dos equipos tocamos bien la pelota. Me gustaría que nos dejasen jugar para saber las dimensiones del terreno de juego y así se lo dije al concejal, pero nadie me ha llamado y ahora le meto un poco de presión».

David Vidal no tendrá su ansiado entrenamiento y partidillo mañana, porque, a pesar de la petición del club, el informe ha sido negativo. Desde la Concejalía de Deportes se han limitado a mandar un informe de Cade, empresa que está a cargo del mantenimiento del terreno de juego y que, por cierto, es el mismo que mandaron en el mes de febrero. En este informe se puede leer: «El estadio deberá reservarse para los partidos y para el entrenamiento táctico y, en definitiva, para que el jugador se familiarice y se amolde a la ubicación precisa de su campo para determinadas jugadas ensayadas o saques de esquina o faltas. El sábado sería el horario de uso por la mañana, de 9.30 a 11, para el equipo que juegue el domingo en casa».

Queda claro que no se puede entrenar el jueves y, si se hiciera el sábado, sería sin partido, ya que la empresa entiende que el campo no está recuperado, a pesar de su buen aspecto. El concejal de Deportes, Juan Francisco Martínez, dijo que «lo han solicitado los dos equipos, pues también me llegó un escrito del Lorca Deportiva, pero hay un contrato con una empresa que lleva la gestión del campo y son ellos los que emiten un informe. Si fuera por mí, los equipos estarían entrenando los jueves. El campo mejora, pero no hay una recuperación total, aunque aparentemente parezca que sí».

El Consistorio solo le permite una sesión táctica los sábados, la semana que juegue en casa

El líder del grupo IV de Segunda B tendrá que seguir preparándose para continuar en esa posición lejos de Lorca. Ahora es David Vidal el que decidirá si el sábado hace ese entrenamiento táctico para preparar el partido ante el Córdoba B, que se jugará el domingo.

Dos entradas por abonado

El club ha lanzado una nueva iniciativa para sus abonados de cara al próximo partido. Cada socio podrá retirar dos entradas para este choque y, además, con las mismas podrá ver el encuentro del filial ante el Huércal Overa, el sábado a las 18 horas.