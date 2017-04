David Vidal se hace un lío

Otra jornada clave para que el Lorca FC consiga salir airoso y conservar o aumentar los dos puntos de ventaja que tiene sobre el Cartagena, equipo que juega mañana en casa del Villanovense. El equipo lorquino se mide al Linares en el estadio de Linarejos, que será una olla a presión porque hay mucho en juego, ya que los jienenses necesitan los puntos para alejarse de los puestos de descenso. El partido promete entre dos equipos muy necesitados.

EL PARTIDO Linares: Lopito; Ismael, Gonzalo, Higinio, Juanfran; Lara, Cuerva, Rodri; Mario Martos; Chus Hevia y Corpas. Lorca FC: Dorronsoro; Pina, Pomares, Pepe Rojas, Borja García; Cristian Bustos, Dani Ojeda, Abel Gómez, Poley; Dani Ojeda y Jaime Martínez. Árbitro: Carlos Alberto Carbobell Hernández (Valenciano) Campo y hora: Linarejos, 19.00 horas.

El Lorca tiene hasta cuatro bajas por lesión, dos de larga duración. Se trata de los delanteros Manu Onwu y Chumbi, ambos tienen que pasar por el quirófano, y estarán alejados de los terrenos de juego más de seis meses. El director deportivo ya está buscando recambios para estos jugadores. David Vidal ha convocado a Manu Apeh, jugador del filial, que estará en el banquillo a la espera de una oportunidad en el banquillo. Otra de las bajas es Molo, el central empezará a entrenar con el equipo la próxima semana. También es baja Carlos Martínez, el cordobés estará disponible para los dos últimos partidos de la temporada.

David Vidal se encuentra un poco en fuera de juego. Vive en Murcia, entrena en San Pedro del Pinatar y juega en Lorca. Para colmo, ayer se perdió en Vera cuando tenía que viajar a Lorca para hablar en rueda de prensa. Tras la odisea, comentó que «esta semana hemos trabajado muy bien y se masca un ambiente muy positivo. La gente está muy metida en el proyecto y me siento muy satisfecho. Corregimos lo que pudimos, no podemos meter mucha información a los jugadores. Hay que ir poco a poco. Yo no me quejo nunca de nada, porque puedo estar infravalorando al que va a salir en el puesto del jugador que está de baja».

El técnico lorquino añadió que «el Linares es un equipo que necesita cuatro o cinco puntos para salvar la categoría, van a plantar cara y tenemos que atarnos los machos para poder ganar allí. En este partido jugarán los que están disponibles de la jornada pasada. Ganaron y, aunque no jugaron muy bien, tienen toda mi confianza».

El Linares tiene 41 puntos, cinco más de los equipos que están en puestos de descenso, lo que significa que saltará al campo con necesidad y tensión. Linarejos es un campo con ambiente y mucha presión. Esta temporada, no obstante, no está siendo una plaza difícil. El equipo andaluz ha dejado escapar más puntos de lo habitual. Tiene muchos altibajos de resultados, suele alternar derrotas con victorias. En su última comparecencia ante sus aficionados ganó por la mínima al colista La Roda. A lo largo de la Liga ha dejado escapar un total de 22 puntos, con seis derrotas y cuatro empates.

El equipo de Alberto Lasarte tiene las bajas seguras de Jonathan Rosales y Álvaro Vega, ambos por sanción, porque en el último partido ante el Mérida vieron la quinta tarjeta amarilla. Son dos defensas titulares. Tiene la gran duda de Joselu, lateral derecho, que arrastra unas molestias que le pueden impedir jugar este partido. Para suplir alguna de estas bajas están preparados dos jugadores menos habituales, como son Fran Lara y Juanfran.