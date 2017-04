Manel Martínez, del Llagostera, es el ariete elegido por el Lorca para sustituir a Chumbi

El Lorca Futbol Club está necesitado de delanteros tras las lesiones de Manu Owu y Chumbi. Los dos goleadores ya no están para la recta final de la Liga, pero sus lesiones de larga duración permiten al club hacer dos fichajes entes de que de arranque la fase de ascenso a Segunda División. El club tiene claro que uno de los puestos a cubrir es el de delantero cero, pero el otro no está claro. Puede ser un medio o incluso un defensa. A estas alturas, el mercado es caprichoso, porque hay que buscar en plantillas de clubes que se están jugado mucho, tanto para ascender como para no descender.

Paco Zaragoza, el director deportivo del Lorca, tendrá que esperar unos días, a que se juegue esta próxima jornada y algunos equipos aclaren su futuro. Es el caso del Llagostera, del grupo III, que necesita un par de puntos más para salvar la categoría. El equipo de la Costa Brava juega ante el Badalona este domingo y allí milita el delantero que interesa al Lorca para la delantera. Se trata de Manel Martínez, que llegaría en calidad de cedido hasta final de temporada por el Girona equipo al que pertenece. Es el jugador elegido, pero hasta que no se juegue la jornada no hay nada decidido.

Zaragoza comentó ayer a este periódico que «Chumbi es un jugador muy importante para nosotros y también nos quedamos sin Manu Onwu. Vamos a ver si conseguimos lo que hace falta, aunque no nos vamos a precipitar. He hablado con David Vidal y estamos los dos de acuerdo con lo que hay que traer. Un punta seguro que va a venir y queremos tenerlo cerrado el lunes o el martes», apuntó.