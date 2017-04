La lesión de Chumbi deja al Lorca sin gol

David Vidal comenzó su andadura en el Lorca con una victoria ante el Recreativo, aunque no ha tenido tanta suerte en materia de lesiones. En las últimas horas ha perdido a dos jugadores importantes que se unen a Manu Onwu, lesionado de larga duración. El gallegó perdió al extremo Carlos Martínez, que se lesionó ante el Linense, y en las últimas horas ha caído su goleador Chumbi, con el que se han cumplido los peores pronósticos, ya que tiene una gravísima lesión de ligamentos cruzados.

El aguileño se pierde lo que resta de temporada y estará de baja más de seis meses. Chumbi ha marcado 15 goles, mientras que Onwu había logrado 8. Entre los dos han anotado la mitad de los que lleva el equipo blanquiazul. El Lorca se queda muy mermado en ataque, ya que ahora no cuenta con ningún delantero centro. Manu Apeh, del filial, podría participar en el partido del sábado ante el Linares.

David Vidal también cuenta con Dani Ojeda, que tras su llegada en el mercado de invierno ha marcado cuatro goles, aunque se trata de un extremo que además se puede aclopar a otras posiciones en el campo. Paco Zaragoza, director deportivo, tenía previsto hacer un fichaje, el que le permitía el reglamento por la lesión de Manu Onwu, pero ahora tiene la posibilidad de incorporar a dos delanteros para afrontar lo que queda de temporada con garantías de éxito.

El abanico de jugadores no es grande dado lo avanzado de la temporada. Uno de los que puede llegar es Manel Martínez, ahora en las filas del Llagostera, equipo del Grupo III de Segunda B. En el equipo gerundense, que ya no se juega nada, ha marcado 14 goles. Manel es hijo de Manolo, jugador nacido en Caravaca, que jugó en el Real Murcia y el Barcelona. El futbolista está dispuesto a recalar en el Lorca hasta junio.

Viejos conocidos

Otra posibilidad es la de Iván Aguilar, delantero del Recreativo de Huelva. El pasado domingo jugó en Lorca con su equipo y fue uno de los destacados. Esta temporada no ha marcado muchos goles, tan solo cinco, pero tiene un perfil que le puede venir bien al equipo de Xu Genbao. El jugador malagueño defendió los colores del UCAM y tras ser clave en el ascenso salió del equipo universitario tras debutar en Zaragoza en la primera jornada de Liga. Curiosamente, estuvo a un paso de fichar por La Hoya hace dos temporadas. En Segunda B hay jugadores como Pallarés, ex de La Hoya y Cartagena. Tras jugar una temporada y media en el UCAM no está teniendo suerte ni minutos en la Ponferradina.