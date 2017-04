«Al jugador que no rinda lo cambio por uno del filial», dice David Vidal

En el primer encuentro de David Vidal como técnico del Lorca no hubo mucha sintonía entre el gallego y sus jugadores. El vestuario no asimiló lo que quiere el entrenador y Vidal no se anduvo por las ramas en la sala de prensa: «Hemos jugado al revés de lo que yo ensayé. He visto a los jugadores nerviosos, porque llevan un mes sin ganar. Poley y Abel no han jugado como yo quería. Llevo una semana, hay que dar más tiempo».

Además, David Vidal tiene las bajas de Molo y Manu Onwu. El central está a punto de empezar a entrenar tras su operación en un ojo, pero la larga inactividad corre en su contra para ser titular ya. El delantero Onwu ha dicho adiós a la temporada por una lesión en la rodilla, como ya adelantó 'La Verdad', y esta semana será osperado. El Lorca ha sondeado el mercado en busca de un delantero con garantías para sustituirlo. «Tenemos varias cosas sobre la mesa. No tengo ninguna prisa, lo mismo no traemos a nadie», dice Paco Zaragoza, el director deportivo blanquiazul. A David Vidal le gusta Manu Apeh, jugador del filial que fue clave con un gol para la victoria de su equipo en el derbi ante el Lorca Deportiva el pasado domingo. Vidal no se asustaría en el caso de que no llegue nadie. «Tenemos un buen equipo, he estado viendo al filial y tiene unos jugadores estupendos para pasar al primer equipo. Además, el que no me rinda en el primer equipo lo cambio por uno de los jóvenes».

Vidal ve otro problema aparte de las lesiones: «Algunos jugadores se han dejado mucho. Hemos hecho un test físico y hay tres o cuatro que están fuera de peso. Los jugadores se dejan de ir, tiene que haber una dirección que tome cartas en el asunto. A los futbolistas hay que controlarlos de cerca», asegura el gallego.

Seguido por los grandes

Uno de los jugadores que podría llegar a la primera plantilla es Adrián, aragonés que ha marcado 18 goles con el filial. El problema es que la dirección deportiva blanquiazul aún no ha renovado su contrato, a pesar de que la firma que lo representa es la misma que lleva a varios jugadores de la primera plantilla. Esta renovación es una prioridad para Xu Genbao, ya que el Barça, Real Madrid, Levante y Valencia lo siguen.