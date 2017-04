La delantera del Jumilla, en cuadro para el duelo de hoy en Granada

La Segunda B no se detiene y será esta misma tarde cuando el Jumilla, sin aspiraciones ya, visite el Nuevo Los Cármenes para enfrentarse al Granada B, tan solo un punto y un puesto por debajo de los vinícolas. Los jumillanos llevan seis partidos sin ganar, en los que han sumado además tres derrotas. Y las malas noticias siguen acumulándose. Ya se sabe que Titi no podrá jugar lo que queda de temporada, por lo que el Jumilla tendrá que apañarse sin su máximo goleador en estas últimas cinco jornadas. Además, no han podido entrar en la convocatoria Pablo Pérez ni Borja, sancionados.

GRANADA B - JUMILLA Ballesté, Estupiñán, Hongla, Bochniewicz, Marín, Navarrete, Jean Carlos, Matheus, Marreh, Juanan y Suárez. Jero, Albiol, Robles, Neftalí, Juanje, Manolo, Julio de Dios, Morgado, Bello, Chirri y Fran Moreno. Mena Gimeno (valenciano). Nuevo Los Cármenes, 16 h.