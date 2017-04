David Vidal: «Vengo aquí para ser primero y ascender, como hice en el Murcia»

David Vidal ya está al timón en el Lorca. Tras la destitución de Algar el pasado domingo, el carismático entrenador gallego aterrizó ayer en Pinatar Arena, concoció a sus nuevos jugadores y les empezó a incular su filosofía para que cambien el chip y recuperen el primer puesto, cedido al Cartagena, con el objetivo irrenunciable del ascenso, el único posible tal y como admitió ayer David Vidal.

TRAYECTORIA Personal. Nació en Portosín (La Coruña), el 2 de agosto de 1950. Como jugador. Defensa en el Deportivo de La Coruña y Cádiz. Como técnico. Cádiz (1982-90), Logroñés (1990-94), Rayo (1994), Villarreal (1995-96), Hércules (1997-98), Compostela (1999-00), Murcia (2001-03), Las Palmas (2003-04), Lleida (2005-06), Elche (2006-08), Albacete (2010-11), Xerez (2013) y Guadalajara (2016).

-¿Cómo afronta este reto?

-Vengo con ilusión. Hay que tener ilusión para todo en la vida. Y luego, tengo mis conocimientos del juego. He estado con la plantilla dos horas y media, en el vestuario y en el terreno de juego, y estoy muy satisfecho. Vamos a conseguir el objetivo.

-¿Cómo los ha visto?

-Los jugadores están regular de ánimo, de hecho el equipo estuvo bastante pesado contra el Linense, pero ahora estoy yo aquí y voy a intentar reconducirlos . Intentaremos que el equipo juegue más rápido y que marque goles. Vengo aquí para ser primero, pero con toda la humildad del mundo. Este equipo tiene que ascender a Segunda, vengo para eso.

-¿Cómo se ha fraguado su fichaje?

-Fácil. Al haber estado en el Real Murcia, donde lo hice bien, Joaquín Romeu me conocía y apostó por mí. No suelo defraudar a nadie. Espero que el domingo saltemos al campo con toda la ilusión del mundo. Con todo el respeto del mundo, tenemos que ganar el partido, tenemos que ganar los cinco que nos quedan.

-¿Sabe hablar chino?

-No conozco a Xu Genbao. Aprenderemos chino si hace falta, pero lo más importante es que los jugadores recuperen la moral. Ha sido un mazazo perder contra el Linense. Tenemos que recuperarnos y coger el primer puesto porque hay plantilla para ello. He hablado con los jugadores y estoy encantado. Siempre me llamaban para salvar equipos. Hay que llevarse bien y trabajar duro, respetando a todos.

-¿Le recibió bien el vestuario?

-Sí. Por supuesto. Hablé con ellos y en algunas frases mías me aplaudieron y todo. Si me han aplaudido es porque he entrado con buen pie. Queremos olvidar el partido último. Hay que reconocer que los dos entrenadores anteriores han trabajado muy bien. Yo cojo las riendas y tengo que hacerlo igual que ellos para que el equipo quede primero. Le vamos a dar una dosis de moral. Para eso pido a los aficionados que nos apoyen. Me gusta que el campo esté lleno, como tiene el Cádiz el Ramón de Carranza, donde van quince o veinte mil personas, incluso en Segunda B. No vamos a defraudar a la afición.

-¿Es un problema entrenar en el Pinatar Arena y jugar en otro campo donde no pueden entrenar ni siquiera una vez a la semana?

-Yo me adapto a todo. He estado en los bajos fondos del fútbol.

-¿Qué recuerdos tiene de su paso por el Real Murcia?

-Me gustaría repetir lo que hice en el Real Murcia, y ahora estamos en disposición de hacerlo. A mí me dieron a ese equipo último, ahora me dan el Lorca arriba. Aquí lo tengo más fácil. Recuerdo que salvamos al Real Murcia, luego, con la misma plantilla, ascendimos a Primera solo un año después. Qué cosas tiene el fútbol. Lo lógico es que triunfásemos todos, vamos a hablar en plural. Este año tenemos que ascender, no se puede escapar. He visto la plantilla y hay un equipazo, todos los jugadores están involucrados.

-¿Qué le parece volver a la Región después de tanto tiempo?

-Para mí es un honor. Quiero dar las gracias a los que han confiado en mí, no les puedo decepcionar.