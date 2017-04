Una temporada demasiado larga

Había pocas posibilidades y tras el choque de ayer, casi ninguna. La victoria del Melilla en el cada vez menos fortín del Municipal La Hoya acabó con las ya de por sí remotas posibilidades del Jumilla de meterse en el 'playoff'. La temporada se le está haciendo muy larga a los de Pichi Lucas, que siguen compitiendo con la misma exigencia, pero con muchos cientos de kilómetros más en las piernas. Ahora es una evidencia que la plantilla se ha quedado corta. Las lesiones han hecho estragos y, además, la moral del vestuario sigue resintiéndose. A la ya conocida baja de Jorge Perona se suma la de Titi, que no volverá a enfundarse la camiseta blanquiazul, al menos esta temporada.

1 JUMILLA

2 MELILLA Jero, Pablo Pérez, Neftalí, Robles, Juanje, Manolo (Borja, 59), Julio de Dios, Pablo Morgado, Chirri (Álvaro Romero, 75), Fran Moreno y Carlos Terol (Ismael, 59). Dani Barrio, Pepe, Jilmar, S. Sánchez, Mahanan, Nando, Jairo (Daikité, 86), B. Prieto, N. Aznar (D. Vázquez, 69), Santi Luque (Sufian, 46) y D. Agudo. 0-1, Aznar (minuto 55); 1-1, Julio de Dios (penalti, 65); 1-2, Sufian (82). Sánchez Villalobos. Amonestó a De Dios, Juanje, Pablo Pérez y Moreno, expulsando a Borja con el tiempo cumplido. Amarillas a Torres, Pepe, Fernando, Mahanan y Barrio. Municipal La Hoya, ante 400 espectadores.

El Melilla fue un equipo solidario y trabajador, demostrando por qué es, de lejos, el menos goleado del grupo, y por qué lleva casi una vuelta sin conocer la derrota. La presión en el centro del campo cortocircuitó la creación del juego vinícola. Los azules se apiñaban por el centro y el partido demandaba más juego por las bandas. El resultado fue una primera parte trabada, con mucha intensidad, traducida en faltas y en parones de juego, que no favorecieron el juego en las áreas y en la que no se contabilizaron ocasiones.

En el segundo acto la presión en la medular y la intensidad seguían siendo la tónica en el bando visitante, mientras los locales se las ingeniaban para intentar cruzar la media cancha. El Jumilla estaba embotellado en su campo, pero apenas transitaban por el área. Aunque no hizo falta, porque fue un disparo lejano el que generó el primer tanto del encuentro. El chut, seco y raso, botó justo delante de Jero, que no pudo blocar, dejando el rechace a Nacho Aznar para marcar a placer.

El partido siguió por los mismos derroteros, pero un buen pase interior encontró el desmarque de Morgado, que aguantó el esférico y utilizó su cuerpo para recibir el impacto del defensa melillense. El colegiado señaló el punto de penalti y Julio de Dios lo lanzó con calma.

Pero los cambios no surtieron el efecto deseado y desactivaron el ímpetu de los locales. Entonces la suerte sonrió a los visitantes, que a ocho minutos del final y por medio de Sufian se llevaron los tres puntos que les meten en la tercera posición. Además Borja fue expulsado con el partido ya terminado, según el acta, por decir de los árbitros que «son los más malos que me he encontrado».