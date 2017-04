Fútbol de Preferente

ALQUERÍAS 2 ESPARRAGAL 0



El Alquerías muestra su potencial en el derbi



Alquerías: Andrés, Joseda, Felipe (Octavio), Velasco, Roberto, Acciari, Dani, Gordo, Rakken, Fenoll (Lax), Revo.

Esparragal: Rubén, Pedrete, Salmerón (Juanón), Soto, Cárceles, Álex, Perillo, Juampa (Rubio), Rubén II (Álvaro), Pactelli (Pardo), Espallardó (Eduardo).

Árbitro: Madrid Martínez.

Goles: 1-0: m. 30, Dani (p.). 2-0: m. 52, Joseda.

Comentario: Superioridad de los locales que se llevaron el triunfo. Informa Antonio Garre.



ABANILLA 2 CARTAGENA B 3



Escaso fruto para un Abanilla que mereció más



Abanilla: Jesus, Jorge, Chicho (Yoyas), Santi, David S, Adri, Adrian (Julio), alberto, Sergio, Topi y Carrillo (David T.).

Cartagena B: Yepes, Ingles, Valero, Sánchez, Juan Carlos, Mariano, Pérez, Sánchez, Fofana, Parra, López, Renato .

Árbitro: Alcázar Pérez.

Goles: 44, Renato 0-1. 52,' Fofana, 0-2. 55, Alberto 1-2. 64, Parra 1-3. 73, David T. 2-3.

Comentario: El Cartagena tuvo más acierto. Informa José María Cutillas.



PLUS ULTRA 0 LOS GARRES 0



Un punto del Plus Ultra para salir del descenso



Plus Ultra: Mejías, José, Joaquín (Kiko), Sergio, Ayuso (Miguel Ángel), Álex, Aitor, Gabri (Cristian), Hassan (Julio), Mario (Mondéjar), Garnés.

Los Garres: Álex, Párraga, Adri, Carpe, Parri (Paquitas), Álvaro (Pipa), Roberto, Nacho (Andrés Simón), Manu, Sampa (Mas), Juanfra.

Árbitro: Harkakui Radouane.

Comentario: Reparto justo de puntos. Informa Jesús Zapata.



MOLINA 1 MAZARRÓN 1



El miedo a perder reina en el Sánchez Cánovas



Molina: Navarro, Vera, Mata, Josean, Efraín (Javi), Juanlu (Paredes), Velásquez (Luque), Palote, Fran, Navarro y Galo.

Mazarrón: Mula, Raúl Torrano, Andréu, Campoy, Juan, Boudia (Morillas), Andreo, Yilmar (Lorente), Mena, Fran (Helguera) y Jorge.

Árbitro: Martínez Corvalán.

Goles: 0-1: m. 53, Mena. 1-1: m. 80, Javi.

Informa: Andrés Cremades.



BALA AZUL 1 BALSICAS 0



La gloria del ascenso, muy cerca para el Bala



Bala Azul: Dani, Nico, Zurdo, Poyato (Tomás), Mara, Alcalde (Salva), Mèndez (Fran), Vivancos (Santi), Santi Colo (Diego), Chiki, Pedro.

Balsicas: J. Eduardo, Soto (Tuki), Álvaro, Fran Sánchez, Moñas, Antonio, Armenteros (Kiko), Nico (Ramón), Coki, P. José, Cristian (Mono).

Árbitro: Izquierdo García.

Gol: 1-0 Santi min.57

Comentario: Los costeros están a un partido de la gloria. Informa Pepe García.



JUMILLA 2 CARTAGENA UCAM 1



Juanico deja la victoria en Jumilla en el 92



Jumilla: Segura, Ochando, Ayala (Toledo), Chema, Muñoz, Nico, Loza, Gandía, Pesco (Juanico), Carlitos y Salmerón (Alberto).

Cartagena UCAM: Juan, Barea, Pablo, Chules, Pagán, Andrés (Ríos), Álex, Requena, Isma (Basi), Isaac y Javi (Óscar).

Árbitro: Martínez Tirado.

Goles: 0-1: M. 16, Andrés (p.); 1-1: m. 80, Nico (p); 2-1: m. 92, Juanico.

Comentario: El Jumilla se asegura la permanencia. Informa J. Ortega.



LUMBRERAS 2 MONTECASILLAS 1



El Montecasillas se hunde en la tabla



Lumbreras: Juanjo, Juanpe (Angel), Txema, Bermúdez, Sergio, Cristian, Rubén (Morillas), Rocky, Juanjo Haro, Fran (Alvaro) y Morote.

Montecasillas: Mejías, Cueros, Copely(Gaby), Pepín, Pedro, Jorge, Juan, Carlos(Chispa), Rulo y Cristian.

Árbitro: Tomas Aranguren.

Goles: 0-1 Cristian (p) m. 53; 1-1 Juanjo Haro min 60; 2-1 Cristian min 70.

Comentario: Justa victoria del Lumbreras. Informa J. Cárceles.



ALCANTARILLA 6 CARAVACA 1



Recital de goles para el Alcantarilla



Alcantarilla: Chema, Pilova, Jara, Sergio, Suaves, Fulgen (Salva), Lobo (Joseca), Carri (Dridri), Ñoño, Cuco (Cristóbal) y Peñas (Pablo).

Caravaca: Furio, Campos, Juanpe, Del Toro, Rokas (Luis), Jesús (Víctor), Callejas (David), Vicente, Omar, Pedro (Juanfran) y Steven.

Árbitro: García Acosta.

Goles: 1-0 Ñoño. 2-0. Carri. 2-1 Vicente. 3-1 Fulgen. 4-1 Pablo. 5-1 Cuco. 6-1 Cristóbal.