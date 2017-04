La alargada sombra del Peñón

Adiós a la cima. La crisis del Lorca se confirmó en el campo de la Balona, al que saltó sabiendo que tenía que puntuar para seguir de líder, pero no lo consiguió. Ya son cuatro jornadas sin que el equipo logre la victoria, con dos empates y otras tantas derrotas, y con solo dos puntos sumados de doce posibles. Así que el Lorca se hundió junto al Peñón en un partido horrible y tan en picado va el equipo que podría peligrar hasta el segundo puesto.

2 LINENSE

0 LORCA FC Godino; Navarro, Rulo, Joe, Mario Gómez; Ismael Chico, Juampe (Mauri, min. 76), Alfonso, Sergio Molina; Zamorano (Gato, min. 68) y Stoichkov (Carlos Selfa, min. 86). Dorronsoro: Pina, Pomares, Pepe Rojas, Borja García; Cristian Bustos, Carlos Martínez (Borja Martínez, min. 15), Abel Gómez, Poley (Urko Arroyo, min. 85); Dani Ojeda (Jaime Moreno, min. 79) y Chumbi. Carlos Pulido (Las Palmas). Amarillas a Rafa Navarro y Sergio Molina; y a Chumbi, Bustos, Ojeda y Moreno. 1-0. M. 27. Stoichkov; 2-0. M. 74. Stoichkov. Municipal de La Línea, 1.800 espectadores.

En los primeros minutos ninguno de los equipos sabía dónde estaba la portería, predominando el juego en el centro del campo. El Lorca controlaba el partido, pero no terminaba de hacer daño en la portería de Godino. Carlos Martínez fue protagonista por partida doble. Primero con un remate que no encontró puerta y un minuto después porque se lesionó y tuvo que ser sustituido por Borja Martínez. El cambio hizo que Dani Ojeda cambiara de la banda izquierda a la derecha, dejando su demarcación a Borja Martínez. No pintaba bien el choque, ya que a los quince minutos el Lorca había tenido que realizar un cambio y tenía dos tarjetas en contra, para Chumbi y Cristian Bustos.

Así, el partido empezó a ponerse a favor de los locales, que empezaban a llegar al área de Dorronsoro. Los de Julio Algar llegaban más por las bandas, pero con centros que no encontraban a los hombres que estaban a la espera de un posible remate. Y llegó a los 27 minutos la pifia, cuando Borja García regaló un balón a Stoichkov que aprovecho ese ofrecimiento para batir a Dorronsoro. El líder ya no lo era y empezaba a ver más sombras que luces.

Quedaba mucho, pero la impresión era que el Lorca no estaba muy metido en un partido donde se jugaba el liderato. Parecía como si no fuera con el equipo este encuentro, como si los puntos no fueran importantes. Pero para Balona sí lo eran, ya que estaba cerca del abismo.

De nuevo Stoichkov

Con el tiempo cumplido fue Dorronsoro el que salió a por uvas, remató Stoichkov y el balón no entró por poco. Así terminó la primera parte con un Linense superior que se hizo merecedor al resultado. Pero en la segunda mitad siguió apretando la Balona. El partido se estaba convirtiendo en un monólogo de los locales, que una y otra vez ponían en aprietos a Dorronsoro. Los de casa ganaban por la mínima, pero controlaban bien en defensa ante un rival con prisas y pocas combinaciones. Y cuando parecía que el Lorca reaccionaba, de nuevo Stoichkov marcó un tanto, dándole la puntilla.