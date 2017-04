Onwu, fuera de combate por un problema en la rodilla

Julio Algar tiene un problema: Manu Onwu, su segundo artillero por detrás de Chumbi, está fuera de combate. El delantero, que llegó el pasado verano procedente del Lleida y que tiene experiencia en Primera División, podría no volver a jugar esta temporada después de que los servicios médicos del club lorquino hayan confirmado que el '9' tiene un edema en la rótula de su rodilla y que, a falta de confirmación oficial, tendrá que pasar por el quirófano para recuperarse de su dolencia.

Onwu, a pesar de no ser la primera opción para Julio Algar en la delantera, ha marcado 8 goles este año y es, por detrás de Chumbi que lleva 15, el máximo goleador del equipo blanquiazul. Falta por saber qué opina Xu Genbao al respecto. Y es que, cuando se confirme oficialmente la lesión, el Lorca podría plantearse acudir al mercado a cubrir la ficha que dejaría libre Onwu y firmar otro delantero. En todo caso, este movimiento no se llevará a cabo hasta que el empresario acepte dar este paso. El problema radica ahora en que el propietario del Lorca se encuentra en China y no volverá a territorio español hasta el 26 de abril.

De momento, la solución pasa por el rendimiento de los jugadores que han llegado en enero. Sobre todo el que dé Dani Ojeda, un delantero que también juega pegado a la banda y que ha marcado tres goles en los ocho partidos que ha disputado con el Lorca desde el pasado mercado invernal. Otro de los delanteros que llegó hace dos meses fue el nicaraguense Jaime Moreno. Procedente de la Cultural Leonesa, con la que marcó dos goles, aún no se ha estrenado con el Lorca. Si finalmente Xu Genbao y Paco Zaragoza, su director deportivo, deciden no fichar un delantero para la recta final del campeonato, tendrán que confiar en Chumbi, Ojeda y Moreno para intentar el salto de categoría. Onwu hizo seis goles en la primera vuelta y solo ha marcado dos en la segunda.

Además de los problemas con los delanteros, el que tampoco va a regresar de inmediato a los terrenos de juego es el central Molo, que se lesionó en el partido contra el Marbella el pasado 26 de febrero. El almeriense, que se llevó un codazo en el ojo que le afectó a la retina, ya fue operado en Barcelona, pero no es descartable que tenga que pasar de nuevo por el quirófano. Molo no volverá a estar listo hasta dentro de un mes. Noguera, con una fractura en el brazo tras un accidente doméstico, y Antonio López tampoco estarán mañana ante el Linense.

«Va a ser un partido complicado, ante un rival que viene de encajar una derrota abultada y dolorosa. Nosotros necesitamos los tres puntos y vamos con la intención de sacarlos. Ellos se pueden complicar la vida porque tienen un calendario complicado. El Linense se hace más fuerte en su estadio, pero el Lorca tiene buen equipo para ganar a cualquier campo», comenta Julio Algar.