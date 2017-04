Pepe Rojas y Abel Gómez, en la diana

Tres son los partidos que lleva el Lorca CF sin ganar, con una derrota y dos igualadas. En esas tres jornadas la sensación no ha sido buena, con muchas dudas en defensa y algún que otro despiste inadecuado en la punta de ataque. En dos de esos partidos no logró marcar, con un empate a cero en el Artés Carrasco ante el Extremadura y una severa derrota en casa del Villanovense (3-0). La pasada jornada hizo dos goles, de Dani Ojeda y Chumbi, pero se dejó empatar por un Jumilla que lejos de su campo solo había logrado tres goles este curso.

Los técnicos del club están preocupados por la baja forma física en la que llegaron algunos de los refuerzos del mercado de invierno, Pepe Rojas y Abel Gómez. Julio Algar se ve obligado a alinear al chileno porque no tiene más efectivos en el centro de la defensa, ya que Molo está lesionado y Antonio López cumple una sanción de tres partidos. Abel Gómez empieza bien los partidos, pero los segundos tiempos son un martirio para un jugador veterano al que se le aprecia una evidente falta de fondo físico. Ahora se puede contar con el centro campista Gonzalo Poley, tras superar una lesión, pero es baja Noguera tras un accidente doméstico.

Obligados a sumar

El equipo que entrena Julio Algar, que lleva tres semanas sin ganar, visita el domingo el Municipal de la Línea, que se ha convertido en un fortín

Con todos estos contratiempos, el Lorca está obligado a ganar el domingo en un campo complicado, como es el Municipal de La Línea de la Concepción donde le espera la Balompédica Linense. El equipo gaditano no está dando la talla cuando juega lejos de su campo. En el último partido fue goleado por el Mérida en el estadio Romano. Cuando lo hace ante su público es otra historia. Los resultados son evidentes y no dejan duda.

El equipo del Campo de Gibraltar no pierde en su campo desde el último partido de la primera vuelta, jugado el 18 de diciembre. En aquella ocasión sucumbió ante el Marbella por dos goles a cero. Desde aquella fecha ha disputado otros seis partidos sin conocer la derrota, con dos empates y cuatro victorias. Real Jaén y Linares consiguieron llevarse un punto, pero otros como Extremadura, Jumilla, Mancha Real y La Roda regresaron de vacío.

La severa derrota del pasado domingo en Mérida no dejó secuelas. No hay jugadores sancionados. Tres vieron la tarjeta amarilla y ninguno de ellos estaba apercibido. Eso significa que Julio Cobos cuenta con toda la plantilla para disputar el encuentro ante el Lorca. La única ausencia segura es la del central Olmo, jugador que no podrá jugar porque no cuenta con la alta médica. Para este partido recupera a Rafa Navarro. Jugador que no pudo ser alineado ante los extremeños porque está cedido por este equipo. También tiene muchas opciones de volver Rulo, el defensa fue pretendido por el Lorca en el mercado de invierno. La derrota que encajó el pasado domingo en Mérida (5-1) va a dejar secuelas. En todos los apartados, pero muy especialmente, en lo que a la confección del once se refiere.

El técnico, Julio Cobos ya ha advertido a sus colaboradores más cercanos que realizará una profunda modificación del once de cara al choque con el actual líder. En la caseta ya le ha hecho saber a sus hombres que no está nada de acuerdo con la actitud que muchos demostraron sobre el césped.