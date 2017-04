Palau: «En Jumilla ya se habló del tema de las apuestas»

Nobile Capuani está en el ojo del huracán por la trama de presuntas apuestas del Eldense. Quienes lo conocieron en el Jumilla, o no quieren hablar o no muestran ningún tipo de sorpresa. Pepe Palau, actualmente en La Roda, fue posiblemente el jugador que peor trato recibió del italiano. Llegó avalado por Josico y se encontró con la negativa de los italianos. «Como Josico no se dejaba manipular, ni dejaba que le hicieran las alineaciones, la cosa no era viable. El primer día me dijo [Capuani] que yo venía por Josico y que no iba a jugar. Ellos traían gente de Italia que pagaban por jugar y con los que ellos ganaban dinero».

Palau, que ahora tiene 25 años, vivió una pesadilla y valora la imagen del italiano esposado por el escándalo del Eldense. «No es agradable, porque a nadie le gusta ver compañeros así. Hablando de Capuani no puedo decir nada bueno de él. Todos sabemos como nos trataba y las intenciones que tenía. Sabíamos que antes o después pasaría. Deben dinero a media Jumilla. Por detrás ha salido el tema de las apuestas en Elda, pero en Jumilla no sabemos qué han hecho y qué dinero habrán ganado. Salvamos la categoría por los futbolistas. Si hubiera sido por ellos habría pasado como en el Eldense».

No es nada nuevo. «En Jumilla sonaba un poco. Algo pasaba, pero nosotros estábamos muy unidos y en una situación diferente porque podíamos y queríamos salvarnos. Hubo partidos en los que se escuchó, aunque no se hizo. Acusaban y amenazaban a nuestros capitanes diciendo que nos habíamos vendido, cosa que nunca ocurrió». Se habla del derbi ante el Efesé. «No tengo noticias de que hubiera que perderlo. También he leído que van a tirar de la manta. No encontrarán nada. No sé si pondrían a los jugadores de peor nivel para perder. Sé que vivíamos en un clima de caos y amenazas». Palau espera que haya sanciones ejemplares y que sirva para limpiar el mundo del fútbol de lo que no es deporte.