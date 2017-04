Josico: «Estando Capuani por medio no me sorprende nada»

Cuando ha estado leyendo todos estos días lo que se viene publicando a cuenta del tan traído y llevado partido del Eldense en el campo del Barcelona At. (y saben victoria barcelonista por nada menos que 12-0) han venido a su memoria recuerdos no muy agradables de las vivencias que tuvo en su etapa como entrenador del Jumilla, a finales del año 2015, con el italiano Nobile Capuani, que era la cabeza del grupo inversor italiano que se había hecho con las riendas del equipo jumillano, como ahora había hecho lo propio con el Eldense.

Por la mente de Josico (José Joaquín Moreno Verdú, nacido en Hellín el 6 de enero de 1975) seguro que han desfilado las mil y una situaciones rocambolescas que tuvo que vivir en su época de entrenador del Jumilla. «Estando metido en medio Capuani, no me extraña nada de lo que ha pasado en el Eldense».

El ex jugador de Albacete, Las Palmas y Villarreal, equipos con los que llegó a jugar muchos partidos en Primera División e incluso la Copa de la UEFA con el cuadro castellonense, y que ahora entrena al At. Baleares, del grupo III de Segunda B, dice que no llegó a vivir situaciones tan extremas como las del Eldense, pero porque «desde el primer momento le dejé bien claro que allí el que mandaba y hacía las alineaciones era yo. Intentó hacérmelas él, pero no me dejé y conseguí imponer mi autoridad. Es verdad que a mí nunca me hablaron ni de apuestas de ni de vender o comprar partidos. A mí lo que me pasó es que no me pagaron absolutamente nada durante el tiempo que estuve con ellos y si no es porque la Federación falló a mi favor y les obligaron a pagarme, me habría ido con una mano delante y otra detrás».

Situación embarazosa

Por no pagarle, ni tan siquiera le abonaron el dinero -unos cuantos miles de euros- que tuvo que adelantar de su bolsillo para pagar el hotel en el que se hospedó el equipo en Almería: «Llegó la hora de marcharnos y allí no se presentó nadie del grupo inversor para pagar el hotel. No tuve más remedio que, para salvar la embarazosa situación, pagarlo de mi bolsillo. Y, por supuesto, nunca se me reembolsó aquel dinero, ni otras cantidades que había adelantado en momentos puntuales. Esos fueron los principales problemas que tuve con los italianos, pero a mí nunca me hablaron de vender partidos ni de apuestas ni nada parecido. Lo que sucede es que, conociendo a Capuani, no me extraña ni me sorprende lo que ha pasado en el Eldense. Ahora le toca a la Policía investigar a ver qué ha sucedido y que paguen los que hayan cometido el fraude».

Una situación bien distinta a la que disfruta ahora en el At. Baleares, al que ha cogido hace tres jornadas y con el que sale a victoria por partido: «Estamos a tres puntos del 'playoff' de ascenso, pero no podemos confiarnos porque no tenemos mucho margen de error . Podemos meternos en la promoción de ascenso, pero no podemos permitirnos el lujo de fallar. Aquí estoy muy a gusto porque he encontrado un proyecto en condiciones. No había vuelto a entrenar desde que abandoné el Jumilla. Me habían salido algunas cosas, pero no lo veía demasiado claro y preferí no arriesgarme. Aquí, en cambio, estoy muy a gusto porque he encontrado un proyecto serio y club que cumple lo que promete».